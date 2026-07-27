Las entradas para el partido entre Alianza Lima y Alianza Atlético ya se encuentran disponibles a través de la plataforma oficial de Joinnus. El encuentro, válido por la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, se disputará el sábado 1 de agosto a las 20:30 horas en el Estadio Alejandro Villanueva.

Los boletos se comercializan de manera digital y presentan precios que varían según la tribuna elegida. A continuación, el detalle completo:

Palco Apuesta Total: S/ 219.90 (agotado)

Occidente Central: S/ 179.90

Occidente Lateral: S/ 139.90

Oriente: S/ 79.90

Occidente Lateral (silla de ruedas): S/ 79.90

Oriente (CONADIS): S/ 39.90

Norte: S/ 27.90 (agotado)

Sur: S/ 27.90 (agotado)

Occidente Lateral – Experiencia Matchday: S/ 399.90

Asimismo, los abonados anuales y los miembros del programa “Hazte Íntimo” cuentan con un acceso preferencial a la compra de entradas, pudiendo adquirir sus boletos antes de que se habilite la venta para el público general.

Para quienes no puedan acudir al estadio, el partido será transmitido por el canal Liga 1 Max. En cuanto al ingreso, el club informó que todos los menores de edad deberán contar con su propia entrada del mismo sector y asistir acompañados por un adulto responsable.