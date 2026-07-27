Por Redacción EC

Las entradas para el partido entre Alianza Lima y Alianza Atlético ya se encuentran disponibles a través de la plataforma oficial de Joinnus. El encuentro, válido por la fecha 3 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026, se disputará el sábado 1 de agosto a las 20:30 horas en el Estadio Alejandro Villanueva.

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