Alianza Lima selló de gran manera la fase 1 de la Liga 1. El cuadro dirigido por Carlos Bustos logró vencer por 2-0 a Alianza Universidad de Huánuco y se posiciona en el segundo lugar del Grupo B con grandes chances de pelear en la tabla acumulada este 2021.

Tras el partido, el entrenador blanquiazul aplaudió el trabajo de sus dirigidos y dio luces del estado de algunos futbolistas sentidos como Jefferson Farfán, Hernán Barcos y Pablo Miguez.

Bustos resaltó que “es importante ganar” a pesar de que Cristal ya ganó el grupo. “En la tabla acumulada sirve. Hoy llegamos al segundo lugar de la clasificación faltando que los demás jueguen, por ejemplo, César Vallejo”, dijo el DT en conversación con GOLPERU.

El argentino aplaudió el buen inicio de año. “Creo que se cierra una buena primera fase, teniendo en cuenta de cómo iniciamos el 2021. Estoy contento con los jugadores, con su entrega”.

Los rivales siguen sin poder anotarle a Alianza Lima. “Mantener el arco en cero es algo que nos ha dado resultados. El equipo trabaja, corre muchísimo. Es algo que en la semana se trabaja y eso da la posibilidad de que, aunque no encontremos los caminos para hacer la diferencia, siempre está latente la chance de desequilibrar, eso es importante”, agregó Bustos.

“Hace siete años Alianza no está cuatro partidos seguidos sin recibir goles y eso es importante. En cuanto a la confianza y solidez nos sirve de mucho”, explicó.

Sobre las lesiones de Barcos y Miguez dijo: “No he hablado con ellos pero han sido contracturas y no un tirón. El doctor evaluará las condiciones en las que están”.

Este jueves apareció información que señalaba que Jefferson Farfán tendría para varios meses de para debido a que los problemas en su rodilla volvieron a aparecer, Bustos puso paños fríos a la situación.

“Estamos a la espera de Farfán. Él tuvo un golpe y se le inflamó un poco la rodilla, nada más. Los médicos dictaminarán qué proceso hay que seguir pero él ha estado siempre con el grupo y estamos muy contentos. Lo ha hecho con mucha humildad, poniéndose al servicio del equipo, es uno más sabiendo lo que él significa”, dijo el entrenador de Alianza Lima.

