Alianza Lima vs. Alianza Universidad EN VIVO ONLINE: juegan partidazo por la fecha 14 de Liga 1

Alianza Lima vs. Alianza Universidad EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la fecha 14 del Torneo Apertura de la Liga 1, este domingo 19 de mayo, desde las 3:30 p.m. (hora peruana). Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Alianza Lima tendrá un duro desafío cuando visite a Alianza Universidad en tierras huanuqueñas. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Heraclio Tapia León.

Alianza Lima vs. Alianza Universidad: horarios del partido

México - 3:30 p.m.

Ecuador - 3:30 p.m.

Perú - 3:30 p.m.

Colombia - 3:30 p.m.

Bolivia - 4:30 p.m.

Chile - 4:30 p.m.

Paraguay - 4:30 p.m.

Argentina - 5:30 p.m.

Uruguay - 5:30 p.m.

España - 10:30 P.m.

Una agónica victoria consiguió Alianza Lima en la jornada pasada a costa de Melgar. El elenco 'Íntimo' venció 3-2 al 'Dominó' en Matute y se dio una inyección anímica para encarar lo que resta del certamen.

Evolución goleadora de Kevin Quevedo en Alianza Lima. | Gráfico: Leonardo Torres

Un duro partido tuvo Alianza Lima y lo supo sacar adelante, también con presencia de Mauricio Matzuda y José Gallardo, quienes ayudaron a los victorianos a continuar con la suma obligatoria para la Bolsa de Minutos.

Con ese resultado, Alianza Lima cortó la racha de dos partidos sin conocer de triunfos tras el amargo empate ante Carlos A. Mannucci y la derrota a manos de Palestino en la Copa Libertadores. Por lo pronto, los 'Blanquiazules' tienen 19 puntos y están en el quinto lugar.

"El grupo está recuperado para afrontar la recta final del Apertura. El domingo tenemos un partido complicado, pero vamos a salir a ganarlo y a proponer. Huánuco es una cancha complicada, con un rival de experiencia, pero vamos a salir a sacar los tres puntos", afirmó en la previa Víctor Reyes, entrenador de Alianza Lima.

Alianza Lima vs. Alianza Universidad: chocan por la fecha 14 del Torneo Aperura. (Foto: Alianza Lima)

Una motivación extra tendrán Pedro Gallese, Wilder Cartagena y Kevin Quevedo, considerados por Ricardo Gareca en la lista preliminar de la selección peruana para la Copa América.

"Me sorprendió, estoy muy contento, sé que me están siguiendo y eso me deja tranquilo y voy a trabajar el doble. Esperemos llegue a la lista final y prepararme de la mejor manera", confesó Quevedo.

Alianza Universidad no conoce de alegrías dese hace cuatro juegos luego de perder en tres ocasiones y empatar en otra oportunidad. El elenco huanuqueño marcha en el decimotercer puesto con 15 unidades.

"Alianza Lima donde vaya va a llevar gente porque es un club tradicional y uno de los mejores del Perú. Es importante para nosotros enfrentar a un grande y nos preparamos para darle una alegría a la gente huanqueña", indicó en la previa, el técnicoa de Alianza Universidad, Ronny Revollar, a Radio Ovación.

Alianza Lima vs. Alianza Universidad: probables alineaciones

Alianza Lima: Pedro Gallese, Hansell Riojas, Carlos Beltrán, Gonzalo Godoy, José Guidino, Wilder Cartagena, Tomás Costa, Kevin Quevedo, Joazhiño Arroé, Mauricio Matzuda y Mauricio Affonso.

Alianza Universidad: Diego Morales, Aldair Ramos, Juan Cámara, Rolando Bogado, Diego Encinas, Giordano Mendoza, Giovanny Morales, Óscar Vílchez, Julio Landauri, Robinson Aponzá y Lionard Pajoy.