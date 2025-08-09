Redacción EC
Redacción EC

Alianza Lima vs. Ayacucho EN VIVO

Previa

Alianza Lima llega de igualar sin goles ante Sporting Cristal en Matute. Su último partido que jugó de visita, derrotó 2-1 a Juan Pablo II.

Previa

Alianza Lima vs. Ayacucho EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Ciudad de Las Americas por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025.

Previa

Bienvenidos, amigos de El Comercio, a la transmisión minuto a minuto del partido por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC