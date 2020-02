Fútbol peruano







Alianza Lima vs. Ayacucho FC: hinchas no pueden ingresar al Ciudad de Cumaná con la camiseta del club íntimo | FOTOS En la previa al duelo entre Alianza Lima vs. Ayacucho FC, los hinchas del cuadro visitante no pudieron ingresar al estadio Ciudad de Cumaná vistiendo la camiseta blanquiazul