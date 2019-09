Alianza Lima vs. Ayacucho FC EN VIVO ONLINE vía Gol Perú: juegan por el Torneo Clausura de la Liga 1

Alianza Lima vs. Ayacucho FC juegan EN VIVO | EN DIRECTO ONLINE este domingo 8 de setiembre por la fecha 6 de la Liga 1 Torneo Clausura desde el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria a partir de las 4:00 pm. y con transmisión de Gol Perú. No te pierdas el minuto a minuto, incidencias, goles y resumen de este partido que pone mucho en juego en el certamen.

Alianza Lima quiere mantenerse en la punta de la Liga 1. (Foto. Archivo GEC)

Alianza Lima vuelve a casa para afrontar una nueva jornada del torneo peruano y buscará mantener la racha de triunfos que lleva desde que llegó Pablo Bengoechea. Claro, en el equipo blanquiazul aún hay malestar por el empate ante Deportivo Municipal de la fecha anterior, a pesar de que iban ganando 2-0.

La gran lección que les dejó el último partido al plantel de Alianza Lima es que las ventajas se tienen que cuidar. Si en años anteriores los íntimos se caracterizaron por remontar partidos en los últimos minutos, esta vez fue diferente y Bengoechea ha tomado las precauciones necesarias, sabiendo que tienen que recuperar el liderato de la tabla de posiciones.

Sin sus seleccionados, Alianza Lima buscará un tercer triunfo consecutivo en calidad de local, pero al frente estará Ayacucho FC del goleador Mauricio Montes que no se rinde en su intento por volver a un torneo internacional. Ubicado en el noveno lugar de la tabla de puntaje acumulado, los 'Zorros' quieren dar el golpe en Matute para meterse en el top 5.

Cabe recordar que Alianza Lima no pierde en casa ante Ayacucho FC desde el 13 de noviembre del 2016 cuando Carlos Orejuela silenció el estadio de La Victoria. Desde ahí se enfrentaron tres veces más y el historial es perfecto para los blanquiazules.

Alianza Lima vs. Ayacucho FC: posibles alineaciones



Alianza Lima : L. Butrón; R. Cuba, G. Godoy, H. Riojas, D. Caro; W. Cartagena, R. Cruzado; Felipe Rodríguez, J. Arroé; Federico Rodríguez y A. Balboa



Ayacucho FC: E. Rosales, L. Trujillo, D. Minaya, H. Souza, A. Perleche, N. Martínez, T. Carranza, E. Chávez, C. Mejía, M. Montes y C. Preciado.

Alianza Lima vs. Ayacucho FC | Aquí se jugará el partido este domingo 8 de setiembre