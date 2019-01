Alianza Lima vs. Barcelona: Mauricio Affonso y el gran cabezazo para el 2-0 en Matute | VIDEO En el partido entre Alianza Lima vs. Barcelona, Mauricio Affonso consiguió el 2-0 mediante un gran cabezazo. Sin embargo, el ariete no pudo festejar debido a que quedó maltrecho por un golpe del portero rival

Mauricio Affonso consiguió el 1-0 mediante un gran cabezazo. | Foto: Violeta Ayasta/GEC