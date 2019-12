La final de la Liga 1 entre Alianza Lima y Binacional, que se decidirá en dos partidos, podría tener como novedad la inclusión del Arbitraje Video Asistido (VAR, por sus siglas en inglés), algo que ya tuvo la primera reacción. Pablo Bengoechea, entrenador de los blanquiazules, calificó como “otro deporte” un partido de fútbol que se juega con la ayuda de la tecnología, pero no se mostró contrario a su utilización

En las últimas horas trascendió que la Liga 1 evalúa la posibilidad de utilizar el VAR en la final que protagonizarán Alianza Lima y Binacional y Pablo Bengoechea aplaudió la idea apoyándose en las opiniones de los árbitros, durante la conferencia de prensa previo al cotejo que se desarrollará en Juliaca.

“El VAR me parece muy bien para los árbitros. Ellos han hablado muy bien de esa herramienta, para que se sientan tranquilos. Si es una ayuda, bienvenido sea. Para nosotros, me toma un poco de sorpresa", dijo el técnico blanquiazul.

"No es lo mismo. Veremos si se confirma esa noticia. Pasa a ser otro deporte, hay más ojos. Eso juega a favor y en contra. A veces hay agarrones en la cancha que no son falta, pero en el VAR sí lo son. Mis jugadores deben tener mucho cuidado, pero me gusta la idea”.

Pablo Bengoechea, además, señaló que el partido de ida en Juliaca será muy complicado, pero que en su equipo “nos estamos preparando para sufrir”