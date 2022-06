1° Melgar - 34 pts. Fecha 17

Fecha 18

Fecha 19 vs. Sport Boys (Visita)

vs. A. Grau (Local)

vs. Alianza Atlético (Visita)

2° Sport Huancayo - 33 pts. Fecha 17

Fecha 18

Fecha 19 vs. Ayacucho FC (Visita)

vs. U (Local)

vs. Sport Boys (Visita)