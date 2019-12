El uso del video asistente de árbitro (VAR) en la final de la Liga 1 será un hecho histórico, ya que por primera vez se utilizará el sistema en el fútbol peruano. La ocasión es propicia para recordar en qué casos podrá ser usado en los duelos entre Alianza Lima y Binacional. Estos son sólo cuatro.

El VAR se utilizará por primera vez en el fútbol peruano este domingo en Juliaca, donde Binacional primero será anfitrión de Alianza Lima. (Foto: Fernando Sangama / GEC)

La FIFA acogió el videoarbitraje en cuatro situaciones que podrían cambiar el trámite de un partido: para la validación o no de un gol, sancionar o no un penal, atribuir o no una tarjeta roja, y corregir un error de identificación de un jugador amonestado.

El primer paso para su utilización durante un juego es que el árbitro principal del compromiso informe al VAR o el VAR recomiende al juez que se revise una decisión o incidente.

Luego la acción es revisada por los asistentes del sistema de videoarbitraje, quienes asesoran al árbitro principal mientras se repite la jugada para que llegue a una conclusión apropiada.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) confirmó este viernes el sistema será “implementado y ejecutado por funcionarios de Conmebol en coordinación con árbitros locales en las cuidades de Juliaca y en Lima para los domingos 8 y 15, respectivamente”; fechas en las que Alianza Lima y Deportivo Binacional se enfrentarán busca del título nacional de la temporada.