Unas horas antes del Alianza Lima vs. Binacional, el entrenador Roberto Mosquera conversó con los medios de comunicación. El técnico tiene plena confianza en el trabajo que realizarán sus dirigidos en la contienda de vuelta por la Liga 1.

“Ahora sí estamos al 100%. La primera final la jugamos al 50% porque no dormimos tres días, no entrenamos y obviamente no era nuestro mejor momento por lo que pasó con Juan Pablo Vergara horas antes del enfrentamiento”, sostuvo el DT del ‘Poderoso del Sur’.

Mosquera considera que la preparación del primer equipo, después de la primera final disputada en Juliaca, ha sido la adecuada para visitar a los Blanquiazules. Por ello, el estratega peruano siente optimismo por el resultado final que pueda obtener en Matute.

“Hemos entrenado y nos hemos alimentado de la manera adecuada, así que vamos a ver un Binacional más potenciado en este partido contra Alianza Lima”, finalizó el ex DT de los victorianos en la temporada 2016.

Es importante mencionar que el cuadro sureño será campeón de la Liga 1 si gana o empata en la cancha de los ‘íntimos’. Incluso, las chances de coronarse están intactas si pierden por uno o dos goles de diferencia en el marcador.