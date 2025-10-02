Ver Alianza Lima vs. Boca Juniors EN VIVO HOY : mira la transmisión del partido en el Estadio Nuevo Francisco Urbano por la fecha 1 del Grupo B de la Copa Libertadores. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, jueves 02 de octubre del 2025, a las 2:00 de la tarde (hora peruana), que son las 4:00 PM de Argentina y Chile, la 1:00 PM de México y las 9:00 AM de España. ¿Dónde ver? La señal encarda de transmitir el duelo de manera exclusiva es Pluto TV. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

