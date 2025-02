En la historia, Alianza Lima se midió con Boca Juniors en 11 oportunidades: cuatro fueron por Copa Libertadores y siete por duelos amistosos. El balance es desfavorable para los blanquiazules, pues solo tienen dos victorias en su haber. También se registraron tres empates y seis triunfos para los ‘Xeneizes’, quienes al igual que en partidos anteriores son favoritos para acceder a la siguiente fase del torneo sudamericano. Eso sí, cada compromiso encierra un grado de dificultad y hoy el ánimo de los íntimos, tras eliminar a los paraguayos, está por encima de lo común.

Fecha Competición Resultado Estadio 16/09/1951 Amistoso Alianza Lima 2-2 Boca Juniors Nacional 19/01/1957 Amistoso Alianza Lima 1-7 Boca Juniors Nacional 12/03/1960 Amistoso Alianza Lima 3-1 Boca Juniors Nacional 18/03/1960 Amistoso Boca Juniors 1-1 Alianza Lima Huracán 19/02/1966 Copa Libertadores Alianza Lima 0-1 Boca Juniors Nacional 10/03/1966 Copa Libertadores Boca Juniors 0-1 Alianza Lima La Bombonera 01/03/1970 Amistoso Alianza Lima 0-2 Boca Juniors Nacional 22/12/1981 Amistoso Alianza Lima 1-2 Boca Juniors Alejandro Villanueva 16/07/2007 Amistoso Boca Juniors 2-0 Alianza Lima Phoenix 01/03/2018 Copa Libertadores Alianza Lima 0-0 Boca Juniors Nacional 16/05/2018 Copa Libertadores Boca Juniors 5-0 Alianza Lima La Bombonera

¿Qué amistosos fueron los más icónicos?

Cuentan los recortes periodísticos de la época que los partidos entre Alianza y Boca mueven masas sin necesidad de utilizar la política. Son equipos que son ricos en tradición, mística y folclore. Un pueblo los acompaña cada vez que juegan y así ha sido desde su primer enfrentamiento en 1951. En duelo amistoso, el cuadro blanquiazul recibió a su par argentino en el Estadio Nacional, donde los hinchas colmaron las cuatro tribunas para ver en acción a sus ídolos. En Alianza, Valeriano López (sport Boys), Máximo Mosquera y Adolfo Cabada (Municipal) se sumaron al equipo para reforzarse, mientras que el rival tenía a Obdulio Diano y Juan Carlos Colman, dos referentes del equipo. El resultado fue un 2-2 con goles de Máximo Mosquera y Juan Emilio Salinas para los íntimos.

El plantel de Alianza en 1951, cuando enfrentó su primer amistoso contra Boca Juniors. (Archivo GEC)

No pasó mucho para que Alianza sufra su primera goleada. En 1957, el equipo conformado por Guillermo Barbadillo, Valeriano López y Alberto ‘Toto’ Terry sucumbió ante el poderío ‘Xeneize’, que tuvo en Antonio Angelillo a su máxima figura aquella noche en el Nacional. El delantero boquense marcó un ‘hat-trick’ que enmudeció al hincha blanquiazul. Sin embargo, el fútbol da revanchas, y tres años después Alianza logró su primera victoria frente al combinado argentino por 3-1, también el primer recinto deportivo del país. Ese amistoso se llevó a cabo en el marco de la venta de Víctor ‘Conejo’ Benítez a Boca Juniors en 1960 . Fernando Olaechea y Máximo Mosquera (x2) anotaron esa noche.

No obstante, el recuerdo más emblemático de los amistosos entre ambos equipos fue la vez que Diego Maradona pisó el césped de Matute en 1981, para enfrentarse a Teófilo Cubillas. Fue la primera y única vez que ambos se midieron en una cancha de fútbol. El ‘Nene’ ya había convertido 10 goles en los Mundiales, mientras que al ‘Pelusa’ le faltaban cinco años más para levantar la Copa del Mundo con Argentina. Ese partido tuvo también la presencia de un joven Ricardo Gareca, extécnico de la selección peruana, quien ingresó en el segundo tiempo para darle frescura al ataque ‘Xeneize’. El espectáculo, los goles y la fiesta estuvo garantizada. Y más allá del 2-1 a favor del cuadro argentino, Cubillas y Maradona quedaron inmortalizados en una foto para la eternidad.

Diego Maradona jugó en Matute frente a cracks como Teófilo Cubillas. / ARCHIVO PRENSMART

Un joven Ricardo Gareca disputa el balón contra la defensa aliancista en el amistoso de 1981 en Matute. / ARCHIVO PRENSMART





Por otro lado, el último amistoso que Alianza y Boca disputaron fue en 2007, en el estadio de la Universidad de Phoenix, en Estados Unidos. Ese partido fue en el marco de la Copa Panamericana y no tuvo tanto revuelo. Los argentinos vencieron 2-0 con goles de Mauro Boselli y Jesús Dátolo a un elenco blanquiazul que atravesaba problemas económicos y tenía en el banco a Diego Aguirre, que no duró mucho tiempo en el cargo.

Quevedo y la revancha ante Boca Jrs.

Si se trata de partidos oficiales, Alianza y Boca solo se han enfrentado por Copa Libertadores y aquí el balance favorece a los de Argentina. Ambos equipos coincidieron en el Grupo 1 de la edición de 1966, y se enfrentaron en duelos de ida y vuelta. En el primero, disputado en el Estadio Nacional, los ‘Xeneizes’ vencieron por la mínima diferencia con gol de Ángel Rojas. Y en el segundo, jugado en La Bombonera, los blanquiazules derrotaron a su rival por el mismo marcador con único tanto de Víctor ‘Pitín’ Zegarra. El formato de clasificación era otro: con dos grupos de seis equipos y uno de cuatro. Clasificaban los dos primeros, Boca pudo avanzar de ronda, mientras que Alianza quedó eliminado en esa fase.

Posterior a eso, pasaron más de 50 años para aliancistas y boquenses coincidan otra vez en Copa Libertadores. Ambos cayeron en el Grupo 8 de la edición 2018 del torneo y protagonizaron dos partidos distintos. Alianza venía de ser campeón nacional en 2017 y había mantenido la base de su plantel. Destacaban nombres como los de Leao Butrón, Miguel Araujo, Rinaldo Cruzado, Luis Ramírez, Alejandro Hohberg y Kevin Quevedo. En Lima, el marcador quedó 0-0; pero en Buenos Aires sucedió una hecatombe: Alianza perdió 5-0 y fue eliminado del certamen. Los goles ‘Xeneizes’ los anotaron Edwin Cardona, Frank Fabra, Ramón Ábila (x2) y Carlos Tévez. Ese año, precisamente, Boca jugó la final de la Libertadores ante River Plate.

Nahitan Nández, de Boca Juniors, disputa el balón con Kevin Quevedo, de Alianza Lima, durante la Copa Libertadores 2018. (Foto: EFE/David Fernández). / David Fernández

Del plantel de Alianza que se enfrentó por última vez a Boca en este certamen solo Quevedo y Campos tendrán su revancha. En ese entonces, Kevin tenía 20 años, era seguido por varios clubes del continente y no tenía la experiencia que hoy posee. Actualmente, es figura y pieza clave en el equipo de Néstor Gorosito, le acaba de marcar un doblete a Nacional de Paraguay, está en buen momento y tiene confianza para encarar lo que viene. Eso, sumado a la sed de revancha, serán alicientes para hacer historia y tumbarse al favorito. “Nosotros vamos a querer ganar, no es que vamos a intentar. Después veremos si nos da. Alianza es un equipo grande de Sudamérica y adentro de la cancha somos 11 contra 11″, dice Gorosito. La lógica no siempre se impone.