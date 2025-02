En la previa del Alianza Lima vs. Boca Juniors por la vuelta de la Fase 2 de la Libertadores, Pereda conversó en exclusiva con este Diario. Él, como pocos, sabe lo que se siente jugar en la Bombonera, la presión que ejerce y cómo debe jugar el elenco blanquiazul para dar el golpe histórico de eliminar a Boca en su cancha.

—¿Alianza debió anotar más goles en la ida y no dejar abierta una llave que se cierra en La Bombonera?

Definitivamente, el partido en Argentina va a ser bastante complicado. Boca Juniors de local es difícil porque tienen un estadio imponente y una hinchada apasionada que ejerce presión desde el inicio. Boca va a salir con todo, tratará de imponer su ritmo desde el principio para hacer los goles que necesitan y clasificar.

Revive el gol de Pablo Ceppelini que le dio el triunfo a Alianza Lima sobre Boca Juniors:

—Jugaste en uno de los mejores Boca de la historia, ¿es cierto que la Bombonera tiembla?

Sí, literalmente tiembla cuando la gente en las tribunas salta. Se siente realmente cómo tiembla todo. Con la hinchada saltando y cantando, se siente.

—¿Los jugadores en el césped también lo sienten?

No tanto así, pero la pasión del hincha de Boca contagia a los jugadores. Eso sí. Porque te motiva la gente que está ahí alentando, empujando, aplaudiendo. Eso siempre para un jugador es importante, pero también genera una responsabilidad de darle una alegría a ellos.

—¿Qué debe hacer Alianza para eliminar a Boca en su cancha?

Boca tiene una obligación muy grande porque siempre es aspirante al título. Tiene esa obligación de pelear la Copa por su historia. Alianza tendrá que hacer un partido bastante inteligente, más o menos parecido a lo que hizo acá (en Lima), que fue tratar de quitarle la pelota, imponer su ritmo, sacarle intensidad . Y jugar con mucha personalidad.

—¿Cuán importante será la parte psicológica en Alianza para estar a la altura de una noche que puede ser histórica para el fútbol peruano?

Tiene que jugar con mucha personalidad. La parte mental será muy importante porque deben estar convencidos de que pueden lograr su objetivo en un escenario muy difícil. Pero el partido los debe motivar para que demuestren su potencial, no al revés, no pensar que jugarán en un estadio que da miedo, que impresiona, sino uno donde den ganas de jugar, de demostrar lo que realmente son.

José Pereda fue campeón de América y del mundo con Boca Juniors. Hoy trabaja en las franquicias de Universitario de Deportes. (Foto: Agencias)

—Con el regreso de Cavani, Herrera y otros lesionados, ¿Boca es favorito para remontar?

Con la vuelta de los lesionados, que a su vez son figuras, de por sí mostrará otra cara de Boca, otro tipo de juego, otro carácter. Son jugadores hechos para Boca, así que el partido será distinto al de Lima. Será un partido muy difícil para Alianza, porque son jugadores con mucha experiencia que saldrán con todo desde el inicio.

—¿El juego de Néstor Gorosito, de decir que la Bombonera no tiembla o de tirarle presión a los árbitros, puede ser contraproducente para Alianza?

Gorosito es un técnico con mucha experiencia en el fútbol argentino, sabe cómo se juegan estos partidos. Él sabe que tiene que arengar a sus jugadores, decir en público que no es nada del otro mundo (ir a la Bombonera), prepararlos mentalmente para afrontar un partido difícil y duro, y que salgan a jugarlo de igual a igual, sin miedo. Y también mandar una ‘chiquita’ a Boca, a los árbitros encargados del partido para que no sean localistas. Todas esas cosas juegan y él lo conoce a la perfección.

—¿Es cierto que un árbitro en la Bombonera suele ser localista?

Eso depende de la personalidad del árbitro también. Así como hay jugadores que sienten en un estadio de una forma distinta, imagino que hay árbitros que también se sienten diferentes cuando arbitran cierto tipo de partidos. Esperemos que el arbitraje sea justo, que no regalen ni quiten nada a nadie.

—¿La Bombonera le mete miedo a sus rivales?

No sabría decirte. En lo personal, cuando me tocó jugar por la selección en estadio lleno, creo que hice mis mejores partidos. Eso, para mí, me motiva más. Pero es subjetivo. Depende de cada jugador.

—¿Qué recuerdos tienes de tu etapa en Boca Juniors?

Los mejores. Me tocó llegar en una etapa importante del club, ganar seis títulos y vivir una época maravillosa. Siempre estaré agradecido con lo que Boca me dio.