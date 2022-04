Alianza Lima llega motivado al partido frente a Cantolao tras golear a Universitario (4-1) en el Estadio Monumental. De acuerdo con Jospemir Ballón, el equipo blanquiazul deberá continuar con la racha de victorias frente al ‘Delfín’ y así, escalar en la tabla del Apertura (puesto 12 con 11 puntos).

“Ha sido un resultado importante para nosotros (ante Universitario), pero ahora tenemos que hacerlo valer ante Cantolao. Tenemos que recuperar los puntos que hemos perdido de local y los encuentros donde no hemos podido sumar. Haber ganado este clásico va a ser importante para lo que se viene”, fueron las primeras palabras del capitán del elenco íntimo durante una entrevista al medio oficial del club.

Respeto a las chances que tiene Alianza Lima para pelear por el Torneo Apertura, Ballón comentó lo siguiente: “Lo veremos fecha a fecha. Tenemos que ganar y esperar que se den resultados. El primer paso que tenemos que dar es ganar este duelo del fin de semana y así ir acercándonos a los objetivos”.

En relación a la seguidilla de partidos que se le viene al elenco íntimo y con cotejos donde no saldrán de Lima, el mediocampista aseguró que “siempre beneficiará no viajar, pero tenemos que hacer valer nuestra localía. Será importante no salir de Lima y así poder recuperar lo puntos que hemos perdido hasta el momento”.

Por último, Ballón reveló que tienen estudiado al elenco de Carlos Silvestri y aseguró que cuenta con muy buenos jugadores. “Son rápidos y necesitan los puntos igual que nosotros. Su juego es conjunto es muy importante a tal punto que pueden desequilibrarnos, pero nosotros buscaremos estar atentos a sus ataques”, finalizó.

Alianza Lima vs. Cantolao: la previa

Alianza Lima y Cantolao se enfrentarán este sábado 22 de abril a las 3 y 30 de la tarde (hora peruana) en el Estadio Miguel Grau del Callao. Cabe destacar que la última ocasión en la que ambos elencos se vieron las caras, el partido brindó muchas emociones y dejó una victoria por 2-1 para los blanquiazules por la cuarta jornada de la Fase 2 del 2021.