Alianza Lima vs. Cantolao: polémica en Matute por un supuesto penal no cobrado | VIDEO En el Alianza Lima vs. Cantolao, Kevin Quevedo fue derribado en el área visitante, pero el árbitro Renzo Castañeda decidió no decretar la pena máxima

Renzo Castañeda decidió no cobrar penal tras una falta artera de Hervé Kambou | Foto: captura