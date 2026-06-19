Alianza Lima y Carlos Manucci juegan en una nueva fecha de la Copa Cliente de la Liga 2026, este sábado 20 de junio de 2026. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Mansiche, ubicado en Trujillo. Revisa todos los detalles del partido y cómo sintonizar el encuentro: horario, canal oficial y más.

¿Cuándo y dónde juegan Alianza Lima vs Carlos Manucci por la Copa Caliente de la Liga 1 2026?

Alianza Lima y Carlos Mannucci se enfrentan este sábado 20 de junio en estadio Mansiche, ubicado en Trujillo.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Carlos Mannucci EN VIVO?

No te pierdas el partido entre Alianza Lima y Carlos Mannucci por la Copa Caliente de la Liga 2026. La transmisión del partido se realizará por la Bicolor+ a través de su canal oficial de Youtube.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Carlos Mannucci EN VIVO?

Perú, Colombia, Ecuador: 20:00 hrs

Venezuela: 21:00 hrs

Brasil, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay: 22:00 hrs.

Horario, canal TV y dónde ver Alianza Lima vs Carlos Mannucci