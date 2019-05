Alianza Lima vs. Carlos A. Mannucci: escuadras chocarán por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1

► Alianza Lima vs. Palestino: los precios de las entradas para el partido por un cupo a la Copa Sudamericana



Alianza Lima visitará el estadio Mansiche este viernes 3 de mayo para enfrentarse a Carlos A. Mannucci por la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga 1 . El encuentro entre ambos equipos fue programado para las 20:00 horas en Perú con transmisión vía Gol Perú.

El conjunto blanquiazul llega al compromiso tras haber vencido por la mínima diferencia a la San Martín en la jornada anterior del certamen nacional, un resultado que cortó una racha negativa de 10 partidos sin conocer la victoria (contando Copa Libertadores 2019 ) y que sirvió para que el club sumara 15 puntos y se encuentre en el octavo puesto de la tabla.

Si bien Alianza Lima no ha conseguido, hasta el momento, la regularidad deseada, espera poder obtener su segundo triunfo consecutivo en el Torneo Apertura de la Liga 1 frente a un rival con el que no se medía desde hace 25 años, pues Carlos A. Mannucci , durante todo ese tiempo, no estuvo en la primera división del fútbol peruano.

Precisamente, para el choque con el equipo trujillano, Víctor Reyes, entrenador interino del club de La Victoria, no podrá contar con Gonzalo Godoy y Carlos Beltrán (ambos por suspensión), ni mucho menos con José Manzaneda y Aldair Salazar, quienes se encuentran en recuperación.

Carlos A. Mannucci , en tanto, sufrirá, ante Alianza Lima , la baja de Joao Villamarín, quien fue expulsado en la derrota de su equipo ante Sport Huancayo (2-1) en la última jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 .

Debido a dicho resultado negativo, el cuadro local se mantuvo con 11 puntos en el certamen nacional, una cifra que lo ubica en el casillero número 13 de la tabla, por lo que saldrá al campo de juego con la consigna de quedarse con el triunfo.



Alianza Lima vs. Carlos A. Mannucci: alineaciones posibles

Alianza Lima : Pedro Gallese, Rodrigo Cuba, Hansel Riojas, Aldair Fuentes, Anthony Rossel, Wilder Cartagena, Rinaldo Cruzado, Kevin Quevedo, Felipe Rodríguez, Joazhiño Arroé y Mauricio Affonso.