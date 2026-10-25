Alianza Lima vs. CD Moquegua en vivo
¿Dónde ver Alianza Lima vs. CD Moquegua EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Alianza Lima vs. CD Moquegua EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este domingo 25 de octubre del 2026 desde el estadio 25 de Noviembre de Moquegua.
Los blanquiazules llegan de 3 victorias consecutivas y peleando el Clausura, en su último partido derrotó 3-1 a Atlético Grau en Matute y espera asegura el primer lugar del Acumulado.
Alianza Lima visita a CD Moquegua por la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 en el estadio 25 de Noviembre de Moquegua. El partido será el domingo 25 de octubre del 2026 a partir de la 1:15 PM (hora peruana).
Bienvenidos, amigos de El Comercio a la transmisión minuto a minuto del partido de Alianza Lima vs. CD Moquegua el domingo 25 de octubre por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 desde el Estadio 25 de Noviembre de Moquegua.
¿A qué hora juega Alianza Lima vs. CD Moquegua HOY por Liga 1?
El partido de Alianza Lima vs. CD Moquegua por Torneo Clausura de Liga 1 empieza a la 1:15 PM (hora peruana) este domingo 26 de octubre en el Estadio 25 de Noviembre de Moquegua.