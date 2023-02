Este sábado por la noche (desde las 8 p.m.), Alianza Lima iba a recibir a César Vallejo en la que no solo pudo ser una fecha más de la Liga 1 2023, sino también la inauguración de las modernas e inmensas luces que le permitirá a los íntimos jugar la Copa Libertadores en casa y marcaría un hecho histórico en el club. Pero al final fue una ilusión para el hincha porque el partido terminó por postergarse.

El equipo íntimo se preparó para el partido hasta el último momento. El último jueves trabajaron por la noche probando las nuevas luces y Guillermo Salas cuadró el equipo que nunca saltó al campo con Saravia en el arco; Peruzzi, Miguez (en reemplazo del expulsado Zambrano), García y Lagos en defensa; Ballón, Concha y Andrade (por Lavandeira) en el medio; y arriba el tridente conformado por Costa, Reyna y Sabbag.

Chicho Salas tenía el equipo listo. Del otro lado, de César Vallejo, Sebastián Abreu también había definido su oncena titular. Sin embargo, los futbolistas no son ajenos al partido que se viene jugando en las oficinas y sienten la incertidumbre de no saber qué pasará. La guerra por los derechos de TV y sus daños colaterales.

“Ya nada nos sorprende, no sabemos si al llegar (a Lima) nos van a decir que se va a suspender el partido ante Alianza Lima. Cualquier cosa puede pasar. Esperemos que lleguen a un acuerdo porque es perjudicial lo que está pasando” , declaró el portero del elenco trujillano, Carlos Grados, antes de que se oficialice la suspensión del encunetro.

La foto grupal del plantel de Alianza Lima previo al partido ante César Vallejo.

Binacional y Melgar, los dos antecedentes

Cuando se esperaba que se jugara el Binacional ante Sporting Cristal (3 p.m.), el último viernes, en el inicio de la fecha 6 del Apertura, la FPF comunicó que el encuentro se postergó por falta de garantías para la transmisión de TV.

Como se sabe, Binacional está en el grupo de clubes con vínculos con el consorcio, es decir, que no están de acuerdo en que sus partidos los pase Liga 1 Max (Alianza, Melgar, Cienciano y Cusco) , y ayer envió cartas a la FPF para evitar que eso último pase.

Según la FPF, el cuadro de Juliaca, que juega de local en Arequipa por la situación social en su ciudad, expresó que no permitirá la transmisión vía Liga 1 Max. Por ello, la FPF decidió postergar dicho encuentro para evitar situaciones en el campo como ya se vivió el fin de semana pasado en la Ciudad Imperial, cuando obligaron a Cusco FC a que se transmitiera su partido condicionando la presencia de los árbitros para ello.

Binacional habría expresado su postura de no dejar pasar las cámaras de TV para el encuentro que estaba programado para esta tarde, ya que según argumenta el club, no tiene ningún vínculo con 1190 Sports.

“¿A quién beneficia que se postergue el partido?”, se preguntan allegados a los clubes en referencia a que Sporting Cristal tiene que jugar el martes la revancha de la Copa Libertadores ante Nacional en Lima. Sin el viaje a Arequipa, tendrá unos días más de preparación y menos desgaste para el duelo copero.

El encuentro que iban a disputar Melgar y Sport Boys en Arequipa este domingo corrió la misma suerte. Aunque esta vez el cuadro arequipeño no envió ningún documento a la Videna. Insólitamente la FPF tomó una declaración de un dirigente rojinegro para postergar el cotejo.

“El día de hoy en entrevista a un medio de comunicación, se informó la intención del Club FBC Melgar de no permitir la transmisión del encuentro que jugaría como local contra el Club Sport Boys, programado para el 26 de febrero, a cargo de Liga1 Max, señal acreditada por la FPF” , inicia el documento.

Son dos partidos que se suspendieron por la misma razón: clubes que notificaron directamente o avisaron al público que no iban a dejar entrar cámaras ni equipos de 1190 Sports. Ese mismo corría el Alianza vs. Vallejo que terminó por suspenderse.

Comunicado FPF pic.twitter.com/5Z2fzGKGsX — Federación Peruana de Fútbol (@TuFPF) February 24, 2023

Postura de Alianza Lima

En La Victoria la convicción sigue firme y no hay motivo para torcer el brazo. “Alianza Lima mantendrá su postura”, nos afirmaron desde Matute sin ningún titubeo, mientras corría el rumor de una posible suspensión de partido ante Vallejo, algo que luego se concretaría.

La institución blanquiazul sacó la tarde de este viernes el afiche anunciando el encuentro frente a los trujillanos, lo que al hincha le hizo creer que todo se realizaría con normalidad. Pero cuando les consultamos si ya había arreglo, lo que nos dijeron fue lo siguiente: “No vamos a dejar entrar a 1190 Sports, actuaremos como lo hicimos en el partido ante Sport Boys” . No lo hicieron público, pero tenían claro su posición.

“Sentimos muchos los perjuicios que esta suspensión pueda generar en los millones de hinchas de Alianza Lima, así como solidarizarnos con las miles de familias que ven afectados sus ingresos económicos debido a las actividades comerciales que realizan enterno a cada partido y que esta medida arbitraria de la FPF afecta directamente”, dice el comunicado que lanzó el club victoriano.

Alianza Lima no cederá ni un milímetro en su lucha por los derechos de TV. Los íntimos cerraron una renovación histórica con el Consorcio que ayudaría a convertir al club en uno de los mejores de Sudamérica, algo que, según entienden en Matute, no pasará teniendo a 1190 Sport como aliado comercial.

Postura de la FPF

En la Videna el ambiente es de guerra. Es así, sin exageración. “Pueden sacar un comunicado ahora o a la medianoche, es como parte de una estrategia” , nos había avisado. Esa decisión de mantener en vilo a todos es también para desgastar a los clubes opositores. Y así se hizo.

Para la Federación Peruana de Fútbol, la única manera de solucionar todos los problemas es que Alianza Lima ceda. No hay más. No existe punto medio. Lo que quieren es tener a los actuales bicampeones peruanos del lado de 1190 Sports porque es con ellos -sabiendo que la ‘U’ tiene contrato vigente con el Consorcio- sí hay negocio rentable. Sin embargo, eso no es posible hasta ahora. De hecho, en el documento que mostraron culpan directamente al club victoriano de la postergación.

Que Alianza retroceda parece ser una utopía en estos momentos. Y que la FPF lo haga, peor aún. “La FPF actuará en estricto cumplimiento del estatuto y las normas deportivas nacionales e internacionales, aplicando las sanciones que se consideren pertinentes”, comunicó el máximo ente rector del fútbol peruano en un comunicado.

Postura de César Vallejo

No tiene nada que ver en la pelea, pero es uno de los afectados. Hasta ayer, alrededor de las 6 p.m., la delegación trujillana tenía todo listo para viajar a Lima. De hecho, cuando tenían todo listo para subirse al avión, los hicieron bajar causando mucha desazón en el plantel de Sebastián Abreu.

A la institución ‘Poeta’ nunca se le comunicó sobre si había o no postergación de partido hasta el último momento. “El Club Universidad César Vallejo solicita a la Federación Peruana de Fútbol tomar las medidas necesarias a fin que se garantice el estricto cumplimiento de las normas y el correcto desenvolvimiento de la competencia dado que estas situaciones perjudican tanto deportivamente como económicamente a los equipos que venimos actuando dentro del marco de la legalidad y en respeto de los estatutos vigentes”, indicó el elenco ‘Poeta’ en un comunidado de prensa.