Con los equipos ya en el terreno de juego, calentando para iniciar el encuentro, solo faltaba algo: los árbitros. Un pequeño pero importante detalle. El encuentro claramente no podía iniciar sin la terna arbitral. Lo que vino minutos después trajo una serie de críticas a la Federación Peruana de Fútbol por su accionar. De hecho, algunos clubes calificaron como “una extorsión”.

Se viralizó un vídeo en el que la delegada Johana Villacrez, enviada por la FPF, les dice a los encargados de Cusco FC que “a los árbitros lo han llamado desde Federación” por lo que aún no podía iniciar el partido. ¿El motivo? El cuadro local, que está del lado del Consorcio Fútbol Perú (Gol Perú) en la guerra por los derechos de TV, no quería dejar ingresar al equipo de producción de 1190 Sports para que transmita el partido.

"¿Qué hacemos para jugar?"

"Transmitan el partido, es lo único que les están pidiendo"



Ante el pedido de que se ponga en el acta que el partido no se jugaría porque no se transmite el partido, una de las autoridades del partido se niega. Esto pasa en el Cusco FC vs Sullana. pic.twitter.com/OAUfXzQskp — Gustavo Adrianzén Romo (@Gusadro) February 20, 2023

“Dejen que transmitan el partido, es lo único que se están pidiendo”, agregaba sobre las razones, pero decía que no iba a poner eso en el acta del partido, aunque eso sí podría generar una segundo ‘walk over’ con el que los cusqueños descenderían automáticamente.

Finalmente, Cusco FC tuvo que dejar que el partido sea transmitido por 1190 Sports (por las señales de DTV y Best Cable) . Así, el encuentro empezó con cerca de 40 minutos de retraso para lo que fue la victoria cusqueña por 2-1 sobre los sullanenses.

Lo que pasó el último domingo en el Cusco se podría replicar este sábado en Matute. Alianza Lima, el caballito de batalla del Consorcio, recibirá a César Vallejo por la sexta jornada del certamen en un día que debería ser de fiesta por la inauguración de las nuevas torres de luces. Sin embargo, todo hace indicar que “va a estar feo” ese día, según las sensaciones que tienen en La Victoria.

“El club Cusco FC demoró en permitir el ingreso de las cámaras de la Liga 1 Max, señal acreditada por FPF según estatuto. Por tal razón, la FPF, de acuerdo con el reglamento, ordenó retrasar el encuentro por falta de garantías del equipo local para la transmisión de dicho partido hasta que estuviera conforme” , señaló el máximo ente del fútbol peruano en un comunicado en el que advirtió además seguirá actuando de esta manera apoyado en los estatutos y las bases del torneo.

Este Diario pudo conocer que la FPF tiene planeado y se siente en derecho de hacer lo mismo en Matute, tal como lo plasmaron en su comunicado. Enviarán todo para la transmisión del partido por Liga 1 Max, sin importar que Alianza Lima firmó una renovación con el Consorcio y no piensa cambiar de postura en la lucha por los derechos de TV.

La postura de Alianza Lima

“Esperemos que no lo hagan”, nos dijeron desde Matute el domingo por la noche, luego de ver con incredulidad lo que pasó en el estadio Garcilaso de la Vega del Cusco. Este martes, Alianza tiene decidido no cambiar su postura y, por ende, no dejarían entrar cámaras ni equipos de casas televisoras para la transmisión de su partido ante César Vallejo que, en principio, empezaría a las 8 de la noche.

“No está en el reglamento y lo vamos a argumentar. Vamos a seguir en nuestra posición”, nos afirman. Alianza se niega a darle la derecha a la Federación Peruana de Fútbol y quiere seguir con el Consorcio Fútbol Perú (Gol Perú).

Si los victorianos no permiten el ingreso de las cámaras de 1190 Sports, la FPF podría ordenar que no se inicie el partido, lo cual daría inicio a una nueva batalla legal, ya que se estaría contemplando un nuevo ‘walk over’ en contra del equipo de Chicho Salas (el primero fue ante Cristal) por ser responsable de organizar el partido. De sumar su segundo WO, los íntimos -en teoría- deberían descender automáticamente, según las bases del certamen. Mientras tanto, Alianza defenderá su derecho a no ser transmitidos por una señal con la cual no tienen relación.

De hecho, en las oficinas blanquiazules creen que la acción que tomó la FPF en contra de Cusco FC terminó por romper la intención de diálogo que había entre instituciones. “El mismo Julio García se siente traicionado”, señalan sobre el abogado deportivo que estaba siendo como una especie de mediador en las últimas reuniones que hubo entre los clubes.

De esta manera se vienen días complicados para el fútbol peruano. Ya ocurrió con el clásico que se jugó el domingo pero que recién un día antes se oficializó la transmisión del encuentro por Gol Perú. La guerra por los derechos televisivos está dañando al fútbol peruano y no parece haber una luz al final del túnel por el momento.