Como se sabe, Binacional está en el grupo de clubes con vínculos con el consorcio, es decir, que no están de acuerdo en que sus partidos los pase Liga 1 Max (Alianza, Melgar, Cienciano y Cusco), y ayer envió cartas a la FPF para evitar que eso último pase.

Según la FPF, el cuadro de Juliaca, que juega de local en Arequipa por la situación social en su ciudad, expresó que no permitirá la transmisión vía Liga 1 Max. Por ello, la FPF decidió postergar dicho encuentro para evitar situaciones en el campo como ya se vivió el fin de semana pasado en la Ciudad Imperial, cuando obligaron a Cusco FC a que se transmitiera su partido condicionando la presencia de los árbitros para ello.

Binacional habría expresado su postura de no dejar pasar las cámaras de TV para el encuentro que estaba programado para esta tarde, ya que según argumenta el club, no tiene ningún vínculo con 1190 Sports.

“¿A quién beneficia que se postergue el partido?”, se preguntan allegados a los clubes en referencia a que Sporting Cristal tiene que jugar el martes la revancha de la Copa Libertadores ante Nacional en Lima. Sin el viaje a Arequipa, tendrá unos días más de preparación y menos desgaste para el duelo copero.

—Caso Alianza—

“La FPF no reconocerá los acuerdos o negociaciones que se hayan realizado posteriormente al cambio de estatutos, en octubre del 2019, y que no cuenten con la autorización previa de la federación”, se lee en el comunicado que emitieron ayer. Por lo cual, ya no hay piso para ninguna negociación que se pueda dar con los clubes

Deporte Total pudo saber que Alianza Lima mantiene su postura de tampoco dejar que sus partidos sean transmitidos por 1190 Sports. Desde tienda íntima nos comunicaron que entre las horas de la noche de ayer y hoy por la mañana tomarían una decisión al respecto en el directorio. De aprobarse que continúe esa postura, podrían seguir el mismo camino de Binacional.

Es decir, en el transcurso del día o mañana podría darse el caso de que Alianza también manifieste ante la FPF su intención de no permitir que su partido sea transmitido y la federación podría actuar del mismo modo. Mientras tanto, el primer equipo íntimo entrenó ayer por la noche para adaptarse a la nueva iluminación de Matute.

En la misma situación estaría Melgar el día domingo, cuando tenga que enfrentar a Boys en Arequipa. Cienciano, el otro equipo involucrado, no juega en esta jornada.

Así se encuentra la Liga 1 en este momento. Con dos fechas que no se han jugado, la 1 y la 2, con 6 ‘walk overs’ en la jornada tres y partidos transmitidos por You Tube y un duelo en el que los árbitros no aparecieron hasta que se aceptaran las cámaras de TV. Nada mejora en el fútbol peruano.

--

