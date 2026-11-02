Alianza Lima vs Cienciano en vivo por el Torneo Clausura de Liga 1
21:29
En Cienciano no estarán disponibles Matías Succar, por cláusula de préstamo, y Alejandro Hohberg por lesión.
21:26
- Las bajas de Alianza Lima son las de Paolo Guerrero y Esteban Pavez. Ambos futbolistas son ausencias por lesión. Una de las novedades es la vuelta de Mateo Antoni, quien no estuvo ante Sporting Cristal.
21:24
- ¿Cómo fue el último enfrentamiento entre Alianza Lima y Cienciano en Matute?
- Fue triunfo para Cienciano por 0-1 con tanto de penal de Christian Cueva.
21:24
- ¿Cómo llega Cienciano a este encuentro?
- El equipo cusqueño goleó 3-0 a Atlético Grau y sigue en su lucha por asegurar particiación en torneos internacionales.
21:24
- ¿Cómo llega Alianza a este encuentro?
- Los ganadores del Torneo Apertura cayeron por 3-2 ante Sporting Cristal y quedaron muy lejos del primer lugar.
21:24
- ¿Dónde ver el partido Alianza Lima vs Cienciano?
- Puedes seguir el encuentro EN VIVO por TV a través de L1 Max y también aquí en El Comercio.
21:11
Alianza Lima y Cienciano se enfrentan, en el estadio Alejandro Villanueva, este martes 3 de noviembre desde las 8:00 pm en partido correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura. Sigue todas las incidencias del partido en este minuto a minuto de El Comercio.
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Alianza Lima y Cienciano se enfrentan, en el estadio Alejandro Villanueva, este martes 3 de noviembre desde las 8:00 pm en partido correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura. Sigue todas las incidencias del partido en este minuto a minuto de El Comercio.