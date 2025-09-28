Redacción EC
Alianza Lima vs. Cienciano EN VIVO

¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Cienciano hoy?

Alianza Lima visita a Cienciano este domingo 28 de septiembre desde las 6:00 de la noche (hora peruana). El partido se disputa en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.

Aquí inicia la cobertura del partido de Cienciano vs. Alianza Lima por la jornada 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto.

