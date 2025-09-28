Contenido Sugerido
Aquí inicia la cobertura del partido de Cienciano vs. Alianza Lima por la jornada 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 Te Apuesto.
¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Cienciano hoy?
Alianza Lima visita a Cienciano este domingo 28 de septiembre desde las 6:00 de la noche (hora peruana). El partido se disputa en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.