Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Alianza Lima vs Cienciano EN VIVO: sigue el partido desde Cusco por el Apertura 2026
- Últimos 5 partidos de Cienciano en Liga 1
Victoria 1-2 ante Atlético Grau
Victoria 1-0 ante Comerciantes Unidos
Empate 2-2 ante UTC
Derrota 0-1 ante Chankas
Victoria 2-1 ante CD Moquegua
- Últimos 5 partidos de Alianza Lima en Liga 1
Empate 1-1 ante Cristal
Victoria 2-1 ante CD Moquegua
Victoria 0-1 ante Atlético Grau
Victoria 8-0 ante Cusco FC
Victoria 0-1 ante ADT
Cienciano, tercero con 29 unidades, también está obligado a ganar si quiere mantener sus chances de ganar el Apertura, pues un triunfo lo dejaría a solo una unidad de los victorianos a falta de dos fechas para el final del primer torneo del año.
Alianza Lima, líder con 33 puntos, necesita ganar para mantenerse como solitario líder y conservar la primera opción de coronarse como ganador del Apertura. Los blanquiazules llegan a este encuentro tras empatar 1-1 como locales ante Sporting Cristal.
El canal Liga 1 Max transmitirá el partido en vivo para todo el país, mientras que en esta nota de El Comercio podrás seguir el minuto a minuto online del cotejo.
El partido iniciará a las 5:45 pm y tendrá como escenario el estadio Inca Garcilaso de la Vega, ubicado en el Cusco.
Alianza Lima visita esta tarde a Cienciano en Cusco en el partido válido por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 - 2026.
