Resumen

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Paolo Guerrero y Alejandro Hohberg. Foto: Getty Images/ Instagram/ @alehohberg10
Paolo Guerrero y Alejandro Hohberg. Foto: Getty Images/ Instagram/ @alehohberg10
Por Redacción EC

La previa del partido entre Alianza Lima y Cienciano por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 empieza a calentarse. En la antesala del compromiso, recordemos cómo va el historial reciente entre íntimos e imperiales por el torneo local. ¿Quién llega mejor para el duelo del sábado?

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