La previa del partido entre Alianza Lima y Cienciano por la fecha 15 del Torneo Apertura 2026 empieza a calentarse. En la antesala del compromiso, recordemos cómo va el historial reciente entre íntimos e imperiales por el torneo local. ¿Quién llega mejor para el duelo del sábado?

El cuadro cusqueño dirigido por Horacio Melgarejo afronta este encuentro con un antecedente favorable, ya que consiguió imponerse en tres de los últimos cinco partidos disputados ante los blanquiazules, que solo pudieron quedarse con una victoria por la Liga 1.

Uno de los triunfos más recordados del elenco imperial ocurrió en el Estadio Alejandro Villanueva, donde Cienciano se llevó los tres puntos tras vencer 1-0 con un gol de penal anotado por Christian Cueva.

El último duelo en Cusco terminó con triunfo imperial

La última vez que ambos equipos se enfrentaron en el estadio Inca Garcilaso de la Vega fue durante el Torneo Clausura de la temporada pasada. En aquella oportunidad, Cienciano derrotó 2-1 a Alianza Lima gracias a las anotaciones de Alejandro Hohberg y Valoyes.

🔥 HISTORIAL RECIENTE ENTRE ÍNTIMOS Y IMPERIALES 👀



Así quedaron los últimos 5 enfrentamientos entre Alianza Lima y Cienciano. ⚽📊



¿Quién llega mejor para el duelo del sábado? 🤔



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Aquel compromiso también estuvo marcado por la expulsión de Carlos Zambrano, quien vio la tarjeta roja directa en un duelo muy intenso.

¿Cuándo juegan Cienciano vs Alianza Lima?

El encuentro entre imperiales e íntimos por la fecha 15 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 se disputará el sábado 16 de mayo en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en un choque clave para las aspiraciones de ambos clubes en el campeonato.

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