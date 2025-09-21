Alianza Lima vs. Comerciantes:
¡FINAL DEL PARTIDO!
Se jugarán tres minutos de adición.
Alianza no saca el pie del acelerador y va en busca del quinto.
¡GOOOOOOOOOL DE CEPPELINI!
¡GOOOOOOOOL DE ALIANZA!
Gentile marca el tercero del partido con un golazo.
Cambios en Alianza Lima. Entran Barcos y Gentile, salen Castillo y Cari.
¡GOOOOOOOOOOOOOL DE ALIANZA!
Kevin Quevedo marca el segundo del partido sobre Comerciantes Unidos.
Gol de Cantero, pero es anulado por posición adelantada.
Alianza Lima tiene opciones de contragolpe.
Alianza Lima controla el balón en el inicio del segundo tiempo.
Alianza Lima vence 1-0 a Comerciantes Unidos en el estadio Alejandro Villanueva.
¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!
Alianza Lima se encuentra muy sólido en la defensa.
Cantero no está nada cómodo y pide cambio de chimpunes.
El gol le dio tranquilidad al cuadro 'íntimo' y maneja el balón con más comodidad.
¡GOOOOOOOOOOOOOOOL DE ALIANZA LIMA!
Pedro Aquino marca el primero del partido con un certero cabezazo.
El juez revisa una posible tarjeta roja para Miguel Trauco.
¡Cantero se pierde el gol debajo del arco! El delantero no pudo guiar su disparo al pórtico.
¡Disparo de Castillo! El balón pasa cerca de la portería de Comerciantes Unidos.
Alianza Lima maneja el balón con tranquilidad, a la espera de un error de Comerciantes.
El cuadro visitante se repliega en su propio campo. Los pupilos de Gorosito abren constantemente el balón por las bandas.
El conjunto 'íntimo' adelanta líneas en busca del primer gol.
El club íntimo actualmente está en la sexta posición, muy alejado del líder de la tabla de posiciones.
¡INICIÓ EL PARTIDO!
¿Dónde ver Alianza Lima vs. Comerciantes?
Liga 1 MAX es el canal que transmite el partido de Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos hoy. La señal se puede ver por DirecTV, Claro, Best Cable, Win, MiFibra TV y L1 Play.
¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Comerciantes Unidos hoy?
Garcilaso visita a Alianza Lima este domingo 21 de septiembre desde las 8:00 de la noche (hora peruana). El partido se disputa en el Estadio Alejandro Villanueva.
Bienvenidos, amigos de El Comercio, a la transmisión minuto a minuto del partido entre Alianza Lima vs Comerciantes Unidos por una nueva jornada del Torneo Clausura de la Liga 1.
Alianza Lima goleó 4-0 a Comerciantes Unidos en el estadio Alejandro Villanueva por la fecha 10 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025, este domingo 21 de septiembre. Pedro Aquino, Kevin Quevedo, Gaspar Gentile y Pablo Ceppelini marcaron la aplastante victoria.
Con este triunfo, los pupilos de Gorosito se posicionan en la quinta casilla con quince unidades.