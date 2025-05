Aunque ya se confirmó que Carlos Zambrano, Paolo Guerrero y el técnico Néstor Gorosito recibieron una fecha de suspensión, aún queda pendiente el caso del Estadio Alejandro Villanueva, el cual está bajo investigación debido a diversos incidentes registrados el 2 de mayo.

De acuerdo con información obtenida por El Comercio, el proceso sancionador se inició tras el informe presentado por el árbitro Bruno Pérez y el delegado del partido. Ambos señalaron que hubo comportamientos violentos por parte de los aficionados locales, incluyendo el lanzamiento de objetos contundentes como botellas, monedas y otros materiales desde las tribunas en dirección a la terna arbitral.

Además, se hizo hincapié en un episodio ocurrido tras el partido, cuando Christian Cueva era entrevistado. Según lo mostrado por la transmisión de L1 MAX, desde las graderías se arrojaron objetos hacia el jugador, lo que puso en peligro su seguridad y obligó a interrumpir abruptamente la entrevista. El reporte oficial detalla que “hinchas del club local empezaron a arrojar objetos, poniendo en riesgo la integridad del jugador, dando por concluida intempestivamente la entrevista”.

Luego de una jornada polémica ante Cienciano, en la que Carlos Zambrano, Paolo Guerrero y Néstor Gorosito fueron expulsados, la preocupación en Alianza Lima no solo gira en torno a las suspensiones automáticas, sino también al proceso disciplinario abierto que podría derivar en castigos más severos. En el club consideran que es fundamental que los involucrados sean escuchados antes de tomar una decisión definitiva.

Carlos Zambrano recibió doble tarjeta amarilla por una acción dentro del área contra Jimmy Valoyes. De acuerdo con el reglamento, eso equivale automáticamente a una fecha de suspensión. El informe del árbitro no consigna ninguna agravante adicional más allá de lo reglamentario.

Paolo Guerrero también fue sancionado con doble amarilla. Según el informe de Bruno Pérez, el delantero protestó enérgicamente tras el penal sancionado a Zambrano, manifestando: “No es penal, eso no es penal, no jodas, no es penal”. Sin embargo, se trata de una reacción verbal sin insultos graves ni gestos de amenaza, lo que abre el debate sobre si debe haber una sanción mayor.

En el caso de Néstor Gorosito, la situación es aún más particular. El informe indica que fue expulsado por cruzar el campo de juego durante el partido para dirigirse a los vestuarios. Además, se menciona que hizo un gesto llevándose las manos al rostro, aunque sin emitir palabra alguna. Por ahora, la sanción es de una fecha, pero la Comisión Disciplinaria podría considerar extenderla por la acción de haber invadido el campo, algo que desde Alianza ya se evalúa con cautela.

Desde el entorno íntimo del club se hace un pedido claro: ser escuchados. “Queremos que esta vez se nos permita presentar nuestro descargo. Lamentablemente, la Comisión Disciplinaria muchas veces se niega a citar a los involucrados. Ojalá que ahora sí lo hagan”, comentan fuentes cercanas al club blanquiazul. Si bien es potestad de la Comisión decidir, también es cierto que, por una cuestión de administrar justicia con equilibrio, escuchar a las partes debería ser parte del proceso.

Mientras se aguarda la resolución, en La Victoria hay expectativa y una esperanza clara: que las sanciones sean proporcionales a lo sucedido y no excedan lo señalado por los informes arbitrales.

