Cliver Huamán, o más conocido como Pol Deportes, está cumpliendo su sueño. Con apenas 15 años, el joven relator conquistó al país con su autentuicidad, determinación y pasión por el fútbol narrando en vivo la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras. Y hoy vivirá otro momento importante, pues será parte de la transmisión del Sporting Cristal vs. Alianza Lima, por los playoffs de la Liga 1.

De la mano de L1MAX, Pol vivirá su primera experiencia dentro de una producción profesional, en lo que será también su primera vez en el Estadio Nacional. El joven andahuaylino participará en la cobertura desde el estadio, estará presente en la previa y conocerá por dentro cómo se construye una transmisión de alto nivel junto con grandes talentos como Peter Arévalo, Ricardo Montoya, Erick Delgado, Eduardo Combe, Analú Rodríguez y Percy Ramos.

“Estamos muy entusiasmados por contar con Pol en L1MAX y, sobre todo, de cara a un partido de alto nivel como el de hoy. Con estos pasos, L1MAX confirma una vez más, su compromiso con el talento peruano y el deporte, sumando nuevas voces que conecten el fútbol y la afición desde la autenticidad y el verdadero gusto y pasión por el deporte”, sostuvo Renzo Talavera, Head de Producción de 1190 Sports Perú.

Los seguidores podrán ver a Pol en acción este martes desde las 6:00 p.m. con la previa, que dará paso a las 8:00 p.m., por L1MAX, al partido de ida en el Estadio Nacional, donde Sporting Cristal y Alianza Lima buscarán tomar ventaja rumbo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.