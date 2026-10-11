Alianza Lima vs. Cusco FC EN VIVO
¿Dónde ver Alianza Lima vs. Cusco FC EN VIVO por TV y Streamig Online?
Conoce qué canales de TV y dónde seguir online el partido entre Alianza Lima vs. Cusco FC EN VIVO EN DIRECTO ONLINE, este domingo 11 de octubre del 2026 desde el Inca Garcilaso de la Vega.
El partido de Alianza Lima vs. Cusco FC será transmitido por Liga 1 Max para Perú por cable y streaming.
¿Qué canales pasan el partido de Alianza Lima vs. Cusco FC HOY por TV ONLINE? Liga 1 Max transmite el partido de Alianza Lima vs. Cusco FC por cable y streaming.
Cusco FC arranca la jornada en el noveno lugar con 18 puntos, mientras que Alianza Lima se ubica en el décimo puesto con 16 unidades. Ambos equipos necesitan la victoria con urgencia para no distanciarse de la pelea por el campeonato.
El partido se jugará este domingo 11 de octubre del 2026 a partir de las 6:30 PM (horario peruano).
Bienvenidos, amigos de El Comercio, a la transmisión minuto a minuto del partido entre Alianza Lima y Cusco FC por la jornada 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.
¿A qué hora juega Alianza Lima vs. Cusco FC HOY por Liga 1?
El partido de Alianza Lima vs. Cusco FC por Torneo Clausura de Liga 1 empieza a las 6:30 PM (hora peruana) este domingo 11 de octubre en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega.