Alianza Lima vs. Cusco FC EN VIVO ONLINE | EN DIRECTO sigue el juego por la jornada 3 del Grupo B de la Fase 1 de la Liga 1, este martes 30 de marzo desde las 3:30 p.m. (hora peruana). La transmisión de uno de los partidos más atractivos de hoy estará a cargo de GOLPERU. Para ver fútbol en vivo como este encuentro, tienes distintas alternativas por servicio de streaming y canales de TV.

Llegó el momento del estreno en la Liga 1 2021. Alianza Lima, luego de luchar por su permanencia, hará su presentación oficial en la temporada, cuando se mida con Cusco FC. Sigue el minuto a minuto, estadísticas, incidencias, goles, entrevistas y resultados del cotejo que se disputará en el Estadio Alberto Gallardo.

Alianza Lima vs. Cusco FC: horarios del partido

México - 2:30 p.m.

Perú - 3:30 p.m.

Ecuador - 3:30 p.m.

Colombia - 3:30 p.m.

Bolivia - 4:30 p.m.

Venezuela - 4:30 p.m.

Chile - 5:30 p.m.

Paraguay - 5:30 p.m.

Argentina - 5:30 p.m.

Uruguay - 5:30 p.m.

Brasil - 5:30 p.m.

España - 10:30 p.m.

Han pasado casi dos semanas desde que el TAS resolvió quitarle dos puntos a Carlos Stein en el campeonato pasado -por falta de pagos a tiempo- y, con ello, se consumó la salvación de Alianza Lima. Desde que se conoció la decisión del organismo, los días han sido de pura felicidad en tienda victoriana.

Show Player

Poco después, Alianza Lima hizo oficial el fichaje de Jefferson Farfán, quien retornó a casa tras 17 años, en los que estuvo en equipos del extranjero. La llegada de la ‘Foquita’ provocó la emoción de millones de hinchas, que esperan con entusiasmo verlo en acción.

Lo cierto es que, si bien Jefferson Farfán ya ha entrenado a la par de sus compañeros, el entrenador de Alianza Lima, Carlos Bustos, preferiría no apurarlo y no lo consideraría en la lista de convocados. Eso sí, en rueda de prensa, el argentino dejó en claro que el atacante será el encargado de llevar la cinta capitán.

“Ya hablé con él, va a ser el capitán. Todo lo que él nos pueda brindar para hacernos crecer lo valoraremos totalmente. Sí va a ser el capitán del equipo”, confirmó Bustos, quien fue anunciado como el nuevo director técnico de Alianza Lima, cuando se sabía que el club participaría en la Liga 2.

De la terrible campaña de Alianza Lima que hizo el año pasado, quedan jugadores como Josepmir Ballón, Kluiverth Aguilar y Steven Rivadeneyra. Y dentro de las nuevas caras veremos a Wilmer Aguirre, Jonathan Lacerda, Hernán Barcos, José Manzaneda, Pablo Míguez, Ricardo Lagos, entre otros.

“Lo que nos preocupa hoy es llegar de la mejor manera, entender qué tipo de partidos vamos a jugar. Aseguro que existirá compromiso y espíritu. No hemos tenido un ensayo ni amistosos, como lo dije, vamos a llegar al primer partido con 20 días de entrenamiento”, admitió Bustos.

Cusco FC, hasta ahora, no sabe de triunfos en la Liga 1. En su estreno, los cusqueños perdieron (1-0) a manos de Alianza UDH, y en su segundo encuentro, igualaron (2-2) con Cienciano.

“Prefiero sacarme de la cabeza que Alianza Lima no llega bien y pensar que será un parido duro, no quiero confiarme, queremos dar lo mejor como equipo y no queremos pensar en cómo llega el rival”, advirtió el delantero de Cusco FC, Mauricio Montes, en diálogo con GOLPERU.

Alianza Lima vs. Cusco FC: probables alineaciones

Alianza Lima: Steven Rivadeneyra, Kluiverth Aguilar, Joao Montoya, Jonathan Lacerda, Ricardo Lagos, Josepmir Ballón, Jairo Concha, Edhu Oliva, José Manzaneda, Wilmer Aguirre y Sebastián Gonzales Zela.

Cusco FC: Eder Hermoza, Carlos Caraza, Anier Figueroa, Erick Rossi, Jair Céspedes, Edson Aubert, Eric Gonzales, Matías Abisab, Miguel Carranza, Mauricio Montes y José Rivera.

