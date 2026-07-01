Alianza Lima inició la venta de entradas para el amistoso internacional frente a Deportivo Cali, encuentro que se disputará en el estadio Alejandro Villanueva durante el receso del fútbol local por el Mundial 2026. La venta de entradas se realiza a través Joinnus.

El proceso de compra permite a los hinchas seleccionar la tribuna de su preferencia, registrar sus datos personales y completar el pago en línea, en un sistema que busca agilizar el ingreso al estadio y evitar inconvenientes el día del partido.

Precio de entradas, Alianza Lima vs Deportivo Cali

Palco Apuesta total: 297. 33 soles

Occidente Central: 254.83 soles

Occidente lateral: 203.83 soles

Occidente lateral (silla de ruedas): 127.33 soles

Oriente: 119.84 soles

Oriente (CONADIS): 63.58 soles

Norte: 39.78 soles

Sur: 39.78 soles

La expectativa por este compromiso es alta, ya que marcará el reencuentro del equipo con su público en Matute y contará con el atractivo adicional del regreso de Pedro Gallese, ahora defendiendo la camiseta del conjunto colombiano.

Desde el club recomiendan a los hinchas adquirir sus entradas con anticipación, debido a la alta demanda que suelen generar este tipo de encuentros. Asimismo, se recuerda que los boletos son personales y deberán presentarse junto a un documento de identidad para ingresar al estadio el día del partido.