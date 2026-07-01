Por Redacción EC

Alianza Lima inició la venta de entradas para el amistoso internacional frente a Deportivo Cali, encuentro que se disputará en el estadio Alejandro Villanueva durante el receso del fútbol local por el Mundial 2026. La venta de entradas se realiza a través Joinnus.

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