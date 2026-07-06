Alianza Lima aprovechará la pausa del fútbol peruano por el Mundial 2026 para sumar minutos de competencia antes del inicio del Torneo Clausura. Como parte de su preparación, el cuadro blanquiazul disputará un amistoso internacional frente a Deportivo Cali, un encuentro que servirá para que el comando técnico continúe afinando detalles de cara a la segunda parte de la temporada.

Uno de los grandes atractivos del compromiso será el esperado regreso de Pedro Gallese al estadio Alejandro Villanueva. El arquero de la selección peruana, hoy defendiendo los colores del conjunto colombiano, volverá a pisar Matute para enfrentarse al club donde dejó una grata impresión, en una jornada que promete despertar la emoción de los hinchas.

Los aficionados que deseen asistir al encuentro ya pueden adquirir sus entradas a través de la plataforma Joinnus. Los boletos tienen precios que van desde los S/ 15.90 para las tribunas populares Norte y Sur, mientras que las ubicaciones en Occidente Central cuestan S/ 79.90, el Palco Apuesta Total S/ 99.90 y la Experiencia Matchday en Occidente Lateral alcanza los S/ 249.90. Asimismo, la tribuna Oriente tiene un valor de S/ 39.90 y la tarifa para personas con CONADIS es de S/ 19.90.

El amistoso entre Alianza Lima y Deportivo Cali se jugará el próximo domingo 12 de julio en el estadio Alejandro Villanueva. El pitazo inicial está previsto para las 3:00 p.m., en un duelo que permitirá al conjunto íntimo medir fuerzas antes del reinicio oficial de la Liga 1 y ofrecerle a su afición una tarde de fútbol con sabor internacional.

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