Por Redacción EC

Alianza Lima aprovechará la pausa del fútbol peruano por el Mundial 2026 para sumar minutos de competencia antes del inicio del Torneo Clausura. Como parte de su preparación, el cuadro blanquiazul disputará un amistoso internacional frente a Deportivo Cali, un encuentro que servirá para que el comando técnico continúe afinando detalles de cara a la segunda parte de la temporada.