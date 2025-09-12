Este sábado 13 de septiembre, a las 7 p.m., el Estadio Alejandro Villanueva será escenario de uno de los partidos más atractivos de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga 1: Alianza Lima vs. Deportivo Garcilaso. El encuentro promete emociones de principio a fin, pues ambos equipos llegan con la mira puesta en la parte alta de la tabla.

Las cuotas de Betsson ya fueron publicadas y colocan al cuadro íntimo como claro favorito: la victoria de Alianza paga 1.29;, el empate, 4.80; y el triunfo de Garcilaso, 11.00. Sin embargo, en el fútbol peruano las sorpresas siempre están a la orden del día.

Newsletter exclusivo para suscriptores Fernanda Huapaya nos da una mirada cercana y auténtica sobre Alianza Lima, cada martes.

Un partido de alto voltaje

El historial reciente también favorece a los blanquiazules. En abril de este año, Alianza venció a Garcilaso 1-0 en Cusco con gol de Paolo Guerrero. No obstante, el equipo cusqueño llega decidido a cambiar la historia y demostrar que está para cosas grandes en este Clausura.

La actualidad de los equipos

Alianza Lima, dirigido por Néstor “Pipo” Gorosito, viene de un empate heroico en el clásico ante Universitario, partido que llegó a disputar con nueve jugadores. Actualmente suma 12 puntos en siete jornadas y ocupa el quinto lugar de la tabla. En defensa, la responsabilidad recaerá en Gianfranco Chávez, quien deberá liderar la zaga tras las bajas de Zambrano y Garcés.

Deportivo Garcilaso, por su parte, suma 13 unidades y se ubica en la cuarta posición del Clausura. El equipo cusqueño cuenta con un bloque sólido y jugadores como Kevin Sandoval, Ezequiel Naya y Pablo Erustes capaces de sorprender en cualquier momento, especialmente en los contragolpes. Sin embargo, en la última jornada no pasó del empate 1-1 frente a Sport Huancayo.

Noventa minutos de emoción

Este encuentro tiene un favorito claro según las apuestas, y con la herramienta de pago anticipado de Betsson, podrás ganar si tu equipo seleccionado saca ventaja de dos goles en cualquier momento del partido. independientemente del resultado final.