Deportivo Municipal sumó su tercera derrota consecutiva en la Liga 1 2021 luego de perder por 1-0 ante Deportivo Municipal en el estadio Alberto Gallardo. El cuadro edil tuvo un mejor desempeño a comparación de sus dos anteriores encuentro, pero no les bastó para sacar un resultado positivo. Jefferson Farfán convirtió de cabeza y les quitó el sueño de conseguir su primera victoria del año.

Tras el encuentro, Franco Navarro se mostró muy incómodo con el arbitraje de Joel Alarcón. Señaló como “error” el no cobrar el penal que cometió el portero Steven Rivadeneyra sobre Roberto Ovelar.

El entrenador de los ediles explicó que “complicaron a Alianza en gran parte del partido”. “Tuvimos nuestras posibilidades de gol, la más clara el penal y de ahí se distorsiona todo porque es una vergüenza no cobrar ese penal. Después inventa una falta, tiro libre y gol. Más allá de las desatenciones que nos costaron muchísimo, pero yo tengo que destacar hoy es la mejoría notable del equipo porque los dos primeros partidos fueron un desastre”, dijo.

A los 67 minutos, el delantero de la ‘Academia’ cayó en área blanquiazul tras un mano a mano con el guardameta Rivadeneyra. Pese al reclamo del conjunto ‘edil’, el árbitro Alarcón no cobró falta.

Franco señaló los puntos fuertes de Alianza pero también lamentó el arbitraje. “No me voy a quejar, pero si hay que decirlo, porque Alarcón con su experiencia no puede inventar una falta y no puede dejar de cobrar”.

“No puede distorsionar, si es hincha de Alianza no me importa, pero tiene que cobrar lo que corresponde. Es una jugada rápida, hay mucha gente, es muy difícil, pero es un mano a mano”, dijo.

A pesar del mal resultado aplaudió la entrega de sus dirigidos. “Tenemos que asumir el golpe, son tres partidos consecutivos que no hemos podido sumar, pero si tengo que decir algo es que me deja tranquilo la entrega que el equipo tuvo. Ese no claudicar, esa personalidad, esas ganas de querer ganar, nos están siendo esquivos los resultados favorables, sabemos que con un triunfo es más fácil corregir, pero lo asumimos, es mi responsabilidad y no voy a parar hasta que este equipo empiece a ganar”, finalizó.