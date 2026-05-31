Alianza Lima vs FC Cajamarca EN VIVO
Luego de ganar el Torneo Apertura, Alianza Lima visita a FC Cajamarca este domingo 31 de mayo por la jornada 17 de la Liga 1 en el Estadio Héroes de San Ramón. Los íntimos parten como los grandes favoritos, ya que mantienen un invicto en el torneo y no saben lo que es perder en altura en lo que va de la temporada.
Bienvenidos, amigos de El Comercio, a la transmisión del partido entre Alianza Lima vs FC Cajamarca por Liga 1.
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El partido de Alianza Lima vs FC Cajamarca será transmitido a través de Liga 1 Max y Movistar Deportes en Perú por el Torneo Apertura de la Liga 1 Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Win, Mi Fibra, Zapping TV, entre otros.