Alianza Lima vs Gerdau Minas EN VIVO: horario y dónde ver la Brasil Cup 2026

Este viernes, Alianza Lima se medirá ante Gerdau Minas por la Brasil Cup 2026. El duelo está programado para las 5:00 p. m. (hora peruana) en el Arena Guilherme Paraense, ubicado en Belém. Para que no te pierdas este encuentro, te contamos el horario, dónde verlo y todos los detalles de la transmisión.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Gerdau Minas vóley?

El partido Alianza Lima vs Gerdau Minas se llevará a cabo el viernes 18 de setiembre en el Arena Guilherme Paraense, complejo deportivo ubicado en la ciudad de Belém do Pará.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs Gerdau Minas en la Brasil Cup 2026?

Perú, Colombia, Ecuador: 5:00 p.m.

Venezuela, Bolivia: 6:00 p.m.

Argentina, Brasil, Uruguay: 7:00 p.m

¿Qué canal transmite el Alianza Lima vs Gerdau Minas en vivo?

El encuentro entreAlianza Lima vs Gerdau Minasse podráver a través de América TV (canal 4) y la plataforma América tvGo. También podrás seguir este encuentro por la web de El Comercio.