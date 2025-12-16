Sound Music Entertainment anunció un evento histórico para celebrar los 125 años de Alianza Lima, que tendrá como atractivo principal un partido internacional de primer nivel. La productora confirmó que Inter Miami visitará el estadio Alejandro Villanueva para ser parte de una noche especial dedicada a la historia y a la hinchada blanquiazul.

El encuentro, denominado “Noche Blanquiazul Apuesta Total”, contará con la presencia de Lionel Messi, figura estelar del conjunto estadounidense y uno de los futbolistas más importantes de la historia. La posible última visita del astro argentino al Perú ha generado gran expectativa entre los aficionados, quienes esperan vivir una jornada inolvidable en Matute.

Sound Music Entertainment confirmó que Inter Miami y Lionel Messi llegarán a Matute el 24 de enero de 2026 para la “Noche Blanquiazul”, evento central por los 125 años de Alianza Lima.

El partido se jugará el 24 de enero de 2026 en el estadio Alejandro Villanueva, con inicio programado para las 8:00 p.m. El evento forma parte de las celebraciones por los 125 años de Alianza Lima y busca rendir homenaje a la trayectoria del club con un espectáculo de alcance internacional.

La confirmación de Sound Music Entertainment marca el inicio de una cuenta regresiva para uno de los eventos deportivos más relevantes del calendario peruano. La presencia de Inter Miami y Lionel Messi convierte esta Noche Blanquiazul en una cita imperdible para los hinchas y para el fútbol nacional.