Ver Alianza Lima vs. Inter Miami EN VIVO HOY: mira la transmisión del partido en el Estadio Alejandro Villanueva por la Noche Blanquiazul 2026. ¿A qué hora juegan? El juego se disputa hoy, sábado 24 de enero de 2026, a las 5:00 de la tarde (hora peruana), que son las 7:00 PM de Argentina y Chile, las 4:00 PM de México y las 11:00 PM de España. ¿Dónde ver? Latina y Liga 1 Max transmite el partido en Perú, mientras que en Estados Unidos lo podrás ver a través de FOX Deportes y FOX Sports. No recomendamos ver partidos por internet en páginas como Fútbol Libre TV y otras.

