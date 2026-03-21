Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
Alianza Lima vs Juan Pablo II EN VIVO
Paolo Guerrero remata dentro del área y la defensa de Juan Pablo II bloquea el tiro.
Jesus Castillo remata desde afuera del área y el balón pasó cerca del palo izquierdo de Vega.
Castillo remata desde el borde del área y Vega responde de buena manera.
Antoni cabecea dentro del área y el balón se va por encima del arco.
Tiro de esquina para Alianza Lima.
Falta en contra de Quevedo y tiro libre a favor de Alianza Lima.
Paolo Guerrero cabecea dentro del área y Vega controla el balón sin problemas.
Martín Peralta es amonestado en Juan Pablo II.
El defensor de Juan Pablo II golpea a Paolo Guerreor en el rostro y el delantero viene siendo atendido dentro del campo.
¡INICIA EL PARTIDO EN MATUTE!
Christian Cueva y Paolo Guerrero participan del sorteo de capitanes.
Los futbolistas se saludan dentro del terreno de juego.
Los jugadores ya salen al terreno de juego.
Suena el himno de Alianza Lima en Matute.
Los futbolistas terminan el calentamiento previo y se dirigen a los vestuarios.
Christian Cueva será titular en Juan Pablo II. Es el capitán del equipo de Chongoyape.
Fernando Gaibor también es una baja que presenta hoy Alianza Lima.
Alineación de Alianza Lima: Duarte, Huamán, Advíncula, Chávez, Antoni, Jesús Castillo, Pavez, Eryc Castillo, Quevedo, Vélez y Guerrero.
Alianza Lima sufre la baja de Renzo Garcés por lesión.
Los futbolistas ya se encuentran en el estadio Alejandro Villanueva.
Se espera un duelo dinámico y con ocasiones de gol, donde Alianza Lima parte como favorito, pero deberá demostrarlo en el campo ante un rival que quiere dar el golpe en la fecha.
Sin embargo, cada partido es una historia distinta y el cuadro visitante buscará aprovechar cualquier oportunidad para complicar a los íntimos.
El historial reciente favorece a Alianza Lima, que ya supo imponerse en enfrentamientos anteriores, incluso con victorias ajustadas como el 1-0 logrado en el Apertura pasado.
Uno de los atractivos del partido será el regreso de Christian Cueva al estadio de Matute, un escenario donde vivió momentos intensos y donde su presencia no pasa desapercibida.
Por su parte, Juan Pablo II intentará dar la sorpresa en condición de visitante, sabiendo que enfrenta a uno de los equipos más tradicionales del fútbol peruano.
Alianza Lima llega con la necesidad de consolidar su juego y mantenerse en la pelea por los primeros lugares del campeonato, confiando en su plantel y el respaldo de su hinchada.
Además, los aficionados podrán seguir el compromiso vía streaming mediante servicios como L1 Play, Movistar TV App, DGO o Zapping, siempre que cuenten con una suscripción activa.
La transmisión del partido estará a cargo de L1 MAX, señal oficial del fútbol peruano, disponible en distintos operadores de cable y plataformas digitales.
El encuentro está programado para disputarse en horario peruano desde las 6:30 p.m., en el estadio Alejandro Villanueva, donde Alianza Lima intentará imponer condiciones frente a su gente.
Alianza Lima se enfrenta a Juan Pablo II en un duelo clave por la Liga 1, con los blanquiazules buscando hacerse fuertes en casa y seguir sumando puntos en el Torneo Apertura. El compromiso genera expectativa no solo por el presente de ambos equipos, sino también por el ambiente que suele vivirse en Matute cada vez que juega el conjunto íntimo.
¿Cómo ver Alianza Lima vs Juan Pablo II por Liga 1 2026 en Estados Unidos?
En Estados Unidos, el partido de Alianza Lima vs Juan Pablo II por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Fanatiz USA.
¿En qué canal ver Alianza Lima vs Juan Pablo II por Liga 1 2026 en Perú?
En Perú, el partido de Alianza Lima vs Juan Pablo II por la fecha 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 lo transmite Liga 1 Max.
¿A qué hora juega Alianza Lima vs Juan Pablo II por Liga 1 2026?
El partido de Alianza Lima vs Juan Pablo II por la jornada 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 empieza a las 6:30 PM de Perú este sábado 21 de marzo del 2026.
Si deseas ver el partido de Alianza Lima vs Juan Pablo II por streaming online, podrás hacerlo a través de DGO, L1 Max Movistar TV App y Zapping TV. Es importante recalcar que L1 Max, mediante su canal de YouTube, también transmitirá mediante reacciones el partido. Luego, en Estados Unidos, el canal que transmite el partido de Alianza Lima vs Juan Pablo por la Liga 1 será Fanatiz.
¿Dónde ver Alianza Lima vs Juan Pablo II EN VIVO por Liga 1 2026?
La transmisión del partido entre Alianza Lima vs Juan Pablo II EN VIVO EN VIVO por la jornada 8 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026 será transmitido a través de Liga 1 Max (televisión paga) por cable en Perú. Para ver Liga 1 Max, deberás de contratar cualquier servicio de cable como: DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, Win o Mi Fibra.
Alianza Lima recibe en Matute a Juan Pablo II con la necesidad de sumar tres puntos para continuar en los primeros lugares del Torneo Apertura. El cuadro blanquiazul es favorito para quedarse con la victoria esta noche.
Bienvenidos amigos de El Comercio, al minuto a minuto del partido entre Alianza Lima y Juan Pablo II por la octava fecha del Torneo Apertura 2026.
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