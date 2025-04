Hay noches de Copa tan amargas que los malos recuerdos llegan a nuestras mentes y duelen los corazones. Alianza no fue el Alianza que se esperaba –lejos del nivel que se le vio en la fase previa– y cayó 1-0 ante Libertad en Matute en el debut de la fase de grupos de la Libertadores.

Y cuesta creer cómo los íntimos se distanciaron de ese juego que se hizo notar hace apenas un mes. O acaso la para de dos semanas por los partidos de la selección peruana les jugó en contra y el descanso (siempre necesario) terminó siendo un relajo para el accionar de los blanquiazules.

“Pero es el primero partiiiiido”, aseguró Gorosito en la conferencia de prensa ante la pregunta de El Comercio, por lo que viene ante Sao Paulo y las bajas. "Solo pienso en el sábado ante nuestro clásico rival y luego veremos Sao Paulo”, agregó luego.

El bache se siente en la llamada ‘Piponeta’, porque esta vez su estrategia no le salió bien y le está costando resignar puntos en el torneo local con la caída de visita con suplentes ante ADT y la de anoche, por la Copa, con todos los titulares. Y viene el Clásico ante Universitario. Y jugando así, puede llegar una primera crisis para Gorosito.

Y qué mejor que evitarla superando al rival y más, en casa. Alianza no le gana a la ‘U’ en Matute desde el 2018 (2020 y 2021 no se jugó en La Victoria). Si Gorosito quiere marcar un nuevo hito, es ahora.

El partido

Porque Ceppelini, quien volvió luego de estar ausente por lesión durante todo marzo, insinuaba ser ese conductor necesario, pero sus ideas apenas aparecieron en los primeros minutos, luego pasó a ser un pasador, de esos que no logran conectar a la volante con el ataque, y con velocistas como Quevedo y Eryc Castillo, eso es un pecado.

Y duele porque no se puede creer que un jugador del pie de Trauco pierda tan fácil el balón y sus pases largos no tengan destino, o que un batallador Enrique luche tanto en su banda para luego llegar y no tener la precisión para lanzar un buen centro.

La incertidumbre gobernó a Alianza, porque se olvidaron de buscar la mejor forma de llegar al gol. Y por primera vez en el año, sea en torneo local o en la Copa, se quedó sin convertir.

Ni siquiera pudo aprovechar jugar los últimos 20 minutos con un hombre más, porque siguieron jugando a lo mismo, a tenerla casi sin profundidad más allá de los arranques del ingresante Cantero.

Y se sufre más, porque la derrota no solo costó los tres puntos en Matute, también las bajas con miras a la visita a Sao Paulo del próximo jueves, porque quedaron suspendidos Enrique (ya tenía doble amarilla, y encima vio la roja sobre el final), Zambrano y Garcés, tres de los defensas titulares en el equipo.

Lo que viene

Dura derrota que tiene doble significado, no solo por el mal inicio en la Copa –donde de local no perdía en los últimos seis partidos–, sino también porque este sábado juegan el clásico ante Universitario por el Apertura y ese partido pasó a ser determinante, ya que tres caídas consecutivas pueden ser muy caras en La Victoria.

Por ahora Pipo Gorosito había superado cualquier crítica sobre su llegada con su personalidad, su espalda para ponerse por delante de todo y dejar a su equipo jugar (que lo hacía bien). Ahora, que su planteamiento falla y los puntos se le escapan, quizás tenga que dar un nuevo golpe en la mesa para volver las cosas a su lugar.

Y si bien tiene la tarea de armar su defensa para el duelo ante Sao Paulo, esta vez no tendrá que decidir qué jugadores juegan atrás ante Universitario. La suspensión de Enrique, Zambrano y Garcés hace que tengan/deban jugar ante los cremas este sábado.

Sao Paulo será otra historia. Noriega de central o un juvenil a su lado. Huamán como lateral y los cambios que se deban hacer porque las sensaciones de anoche no fueron las mejores.

