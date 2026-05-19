Resumen

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Alianza Lima vs Los Chankas por la Liga 1. Foto: Instagram
Alianza Lima vs Los Chankas por la Liga 1. Foto: Instagram
Por Redacción EC

A pocos días del decisivo encuentro frente a Alianza Lima por el Torneo Apertura, Los Chankas emitió un comunicado oficial en el que solicita garantías deportivas para el compromiso que se disputará en Matute. El club andahuaylino pidió públicamente que se designe a un árbitro FIFA para dirigir el encuentro y también solicitó que se permita el ingreso de su hinchada al recinto blanquiazul.

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