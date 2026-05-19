A pocos días del decisivo encuentro frente a Alianza Lima por el Torneo Apertura, Los Chankas emitió un comunicado oficial en el que solicita garantías deportivas para el compromiso que se disputará en Matute. El club andahuaylino pidió públicamente que se designe a un árbitro FIFA para dirigir el encuentro y también solicitó que se permita el ingreso de su hinchada al recinto blanquiazul.

En el documento difundido por la institución, el club expresó su preocupación por el correcto desarrollo del espectáculo deportivo y exhortó a las autoridades a garantizar transparencia en el partido.

Lo que les falta a Alianza Lima y Los Chankas. (Foto: LFP)

“Exhortamos a la Comisión Nacional de Árbitros y a la Federación Peruana de Fútbol a designar un arbitraje absolutamente neutral, transparente e imparcial, que otorgue garantías deportivas para ambos clubes y preserve la credibilidad de la competencia”, señala el comunicado.

Además, remarcaron que, debido a la importancia del encuentro en la definición del Torneo Apertura, consideran necesario que el compromiso sea dirigido por un árbitro FIFA. “Solicitamos que la designación arbitral recaiga en un árbitro FIFA que haya demostrado durante el presente campeonato un desempeño destacado, solvente y objetivo”, indicaron.

Los Chankas pidió que su hinchada pueda ingresar a Matute

Otro de los pedidos realizados por Los Chankas fue el acceso de sus hinchas al estadio Alejandro Villanueva. Según señalaron, su hinchada ha mostrado un comportamiento adecuado en distintos escenarios deportivos del país y consideran que impedir su ingreso afectaría el principio de igualdad entre instituciones.

“La hinchada de Los Chankas ha demostrado en reiteradas oportunidades un comportamiento responsable, pacífico y ejemplar en distintos estadios del Perú”, sostiene el pronunciamiento. Asimismo, agregaron que “negar el acceso a una hinchada que históricamente ha mantenido una conducta adecuada significaría afectar el principio de igualdad entre instituciones”.

Alianza Lima y Los Chankas en la disputa por el Torneo Apertura. (Foto: Getty Images / LFP)

Transparencia en el Torneo Apertura: el pedido de Los Chankas

El club también enfatizó que el fútbol debe desarrollarse en un ambiente de respeto y transparencia para todos los participantes. “El fútbol debe ser una verdadera fiesta deportiva, donde prevalezcan la transparencia, las garantías para todos los participantes y el respeto hacia las instituciones y sus hinchadas”, expresaron.

Finalmente, la institución aseguró que estará atenta al desarrollo del compromiso frente a Alianza Lima. “Como institución, estaremos vigilantes de que el desarrollo de este encuentro se realice con total imparcialidad y dentro del marco que exige la competencia profesional”, concluye el comunicado.

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