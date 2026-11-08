Alianza Lima vs Los Chankas EN VIVO: minuto a minuto del partido por la fecah 16 del Torneo Clausura
Los blanquiazules necesitan una victoria para llegar a la última jornada con posibilidades de pelear por el título del Clausura, mientras que el conjunto local buscará hacer respetar su casa y asegurar un lugar entre los ocho primeros de la Tabla Acumulada para clasificar a un torneo internacional
Alianza Lima visita a Los Chankas este domingo 8 de noviembre por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1. El encuentro se disputará en el estadio Los Chankas, en Andahuaylas, desde la 1:00 p. m. (hora peruana) y será determinante para las aspiraciones de ambos equipos.
Bienvenidos, amigos de El Comercio, a la transmisión del partido de Alianza Lima vs Los Chankas por la fecha 16 del Torneo Clausura.
¿Qué canal TV transmite el partido EN VIVO de Alianza Lima vs. Los Chankas? Liga 1 MAX llevará el encuentro a todo el Perú por televisión. Además, DGO, Liga 1 Play, Movistar TV App y L1 Max ofrecerán la transmisión por streaming. En México, Estados Unidos y el resto de Sudamérica, el compromiso estará disponible por Fanatiz.