Por Rogger Fernández

Alianza Lima vs Los Chankas EN VIVO: minuto a minuto del partido por la fecah 16 del Torneo Clausura

12:24

¿Qué canal TV transmite el partido EN VIVO de Alianza Lima vs. Los Chankas? Liga 1 MAX llevará el encuentro a todo el Perú por televisión. Además, DGO, Liga 1 Play, Movistar TV App y L1 Max ofrecerán la transmisión por streaming. En México, Estados Unidos y el resto de Sudamérica, el compromiso estará disponible por Fanatiz.

11:19

Los blanquiazules necesitan una victoria para llegar a la última jornada con posibilidades de pelear por el título del Clausura, mientras que el conjunto local buscará hacer respetar su casa y asegurar un lugar entre los ocho primeros de la Tabla Acumulada para clasificar a un torneo internacional

11:14

Alianza Lima visita a Los Chankas este domingo 8 de noviembre por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1. El encuentro se disputará en el estadio Los Chankas, en Andahuaylas, desde la 1:00 p. m. (hora peruana) y será determinante para las aspiraciones de ambos equipos.

11:14

Bienvenidos, amigos de El Comercio, a la transmisión del partido de Alianza Lima vs Los Chankas por la fecha 16 del Torneo Clausura.

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