Alianza Lima vive su peor momento deportivo de los últimos años. El equipo íntimo ganó un solo partido de los últimos once disputó en el torneo local. El descenso amenza cada vez más y deben despertar de una vez por todas si quieren continuar en la máxima categoría la próxima temporada.

Waldir Sáenz, histórico del club victoriano, ha tomado la palabra y analizó el momento que vive el equipo de sus amores, criticando especialmente a los jugadores que hoy conforman la plantilla victoriana. El exgoleador de los grones cuestionó a Daniel Ahmed como DT del equipo, sobre todo en este momento. Para Sáenz, quien debió asumir es un director técnico que transmita “ganas”.

“Alianza necesita a alguien que les transmita ganas. Alianza no va a bajar, así te lo aseguro. Y qué van a decir, que el héroe quién fue ¿Ahmed?”, manifestó el exfutbolista al programa “Era Hoy”. En otro momento, el goleador histórico de Alianza Lima contó: “He visto el resultado de la U y Grau, y estoy sudando. Me sudan las manos”.

Antes de culminar la entrevista, Waldir Sáenz ha sorpendido a propios y extraños al confesar que si los íntimos descienden este volverá a vestirse de corto para jugar en segunda división en el 2021. “Hablando en serio, Dios no quiera y si pasa, voy a tener que desempolvar mis chimpunes. De que me meto, me meto a jugar segunda; a los 47 años. Lo juro. Vuelve el hincha a la cancha de nuevo. Jugar segunda tampoco es fácil”, sentenció.

Alianza Lima tras el triunfo de Carlos Stein por 2-0 ante Universitario, quedó igualado con el conjunto azul con 26 unidades a falta de dos fechas para que termine el torneo. Los blanquiazules jugarán dos finales a muerte. Primero el miércoles 25 de noviembre ante Carlos A Mannucci y luego ante Sport Huancayo, en la última jornada del torneo peruano.