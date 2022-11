Alianza Lima vence parcialmente por 1-0 a Melgar e iguala la serie final por el título de la Liga 1. No obstante, los ‘Rojinegros’ no bajan los brazos y llegaron con peligro al área rival, con un cabezazo de Cristian Bordacahar, pero el portero Ángelo Campos hizo gala de todas sus cualidades bajo los tres postes.

Sobre los 54 minutos en Matute, el cuadro arequipeño avanzó desde su propio campo, con una buena combinación de pases. Por la banda izquierda, Paolo Reyna fue asistido e intentó desbordar, aunque fue frenado por Arley Rodríguez, quien cumplió una gran actuación a la hora de bajar a defender.

Al no tener espacios, el lateral de Melgar retrocedió unos metros y habilitó a Bernardo Cuesta, quien dejó en el camino a Pablo Lavandeira. De inmediato, el goleador sacó un centro hacia el área chica y Cristian Bordacahar, por detrás de todos, remató de cabeza. La pelota tenía una buena dirección para inflar las redes.

En el último instante, con una reacción impresionante, Ángelo Campos sacó el balón con la mano derecha y Pablo Míguez complementó, al anticiparse al rebote y despejar. Por ahora, Alianza Lima sigue firme en su búsqueda de lograr el bicampeonato.

¿Cómo se define al campeón de la Liga 1?

Melgar conseguirá el título con un empate en Matute (luego del 1-0 a favor en la ida), mientras que Alianza Lima necesita un triunfo con una diferencia de dos goles o más para remontar la serie y alcanzar el trofeo (2-0; 3-1; 3-0; etc.). En caso que los ‘Blanquiazules’ ganen por la mínima diferencia (ya sea 1-0; 2-1; 3-2 y así sucesivamente), el duelo se definirá en la ronda de penales (el gol de visita no tiene valor extra, no habrá tiempo extra ni tercer partido).