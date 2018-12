Alianza Lima vs. Melgar: Bengoechea, convencido de jugar la final nacional

Alianza Lima alcanzó un empate épico ante Melgar (3-3) en el estadio de Matute y Pablo Bengoechea aseguró que tienen todas las armas para alcanzar la final por el título nacional.

"No vi muchos errores defensivos y vi un equipo en el segundo tiempo jugar con 3 en el fondo y con 3 goles abajo en el marcador, y vi que defendimos muy bien. Vi a Rinaldo quitando pelotas en el medio y vi que el equipo fue al frente. Estoy muy conforme con los jugadores de Alianza, por tener vergüenza deportiva. Estoy contentísimo con mis jugadores y creo enormemente que vamos a estar en la final", expresó el DT uruguayo en conferencia de prensa.

"Mensaje para nuestra gente. No es fácil estar en un estadio, venir a alentar a su equipo y estar perdiendo. Me encantó la gente. No escuché quejas al grupo, no escuché protestas. Sí (escuché) mucho apoyo y que sigan intentando y luchando. Eso nos ayudó a empatar y creo que estamos muy bien", agregó.

Alianza Lima vs. Melgar disputarán el partido de vuelta, por el pase a la final, este jueves 6 de diciembre, desde las 20:00 horas, en el estadio Monumental de la UNSA, en Arequipa.