Por Redacción EC

Alianza Lima vs Melgar EN VIVO | Previa y minuto a minuto del partido por Liga 1

Si no puedes sintonizar el partido por TV o streaming, podrás seguir el minuto a minuto online en esta misma nota de El Comercio.

El encuentro, uno de los más atractivos de la sexta fecha del campeonato local, será transmitido EN VIVO por el canal Liga 1 MAX.

Alianza Lima recibe a FBC Melgar de Arequipa este lunes, desde las 8:30 p.m., en el estadio Alejandro Villanueva (Matute), en el choque que cierra la sexta fecha del Torneo Apertura de la Liga 1.

