Melgar no pasa por un buen momento luego de la separación de Jean Pierre Fuentes. El volante, luego de escuchar las declaraciones del técnico Hernán Torres, decidió contar su versión de los hechos.

"No quería hablar porque el equipo va a jugar a un partido importante. Sé que puede afectar lo que está pasando, pero sé que son profesionales y ojalá puedan ganar. Lo que pasó ayer en el entrenamiento, no me pareció lo que se comentó a través del entrenador, me sentí incómodo, vino a conversar conmigo, pero ya había dicho esos adjetivos mencionando a mi madre, fue algo mortificante, que se venían ya dos días del partido. No quiero tener problemas, es la primera vez que me pasa esto, estoy apenado, siempre trabajé para esta semifinal", dijo a DirecTV Sports.

Jean Pierre Fuentes contó que el técnico de Melgar tuvo fuertes calificativos hacia su madre porque insultó a su hermano Aldair. El jugador también mencionó que Torres no quiso disculparse y eso le indignó.

"No mentó la madre, pero dijo algo que no puedo repetir, mencionó a mi madre, no sé si en Colombia hablan así, pero a mí no me pareció y creo que cualquier persona reaccionaría. Metió a mi hermano y a través de él mencionó a mi madre. No se quiso disculpar, me he sentido indignado. Me saca del equipo porque hubo un intercambio de palabras, me puse eufórico, se metieron los compañeros y quedó ahí; pidió que me saquen de la concentración. Como profesional lo acepto, pero tengo la conciencia tranquila porque he defendido el honor de mi madre. No es por indisciplina, solo me hice respetar", aclaró Fuentes.

LA PALABRA DE FUENTES#FOXSportsPeru | El jugador de Melgar relató cómo ocurrieron los hechos que derivaron en su separación del plantel en la previa de la semifinal ante Alianza Lima. pic.twitter.com/nW3safed4P — FOX Sports Radio Perú (@FS_RadioPeru) 6 de diciembre de 2018

Luego el volante dio una larga entrevista para Fox Sports y narró más detalles de lo sucedido con el estratega. Jean Pierre Fuentes tras este incidente quedó fuera del partido ante Alianza Lima.