Alianza Lima vs. Melgar: el pedido de la implementación del VAR que habría cambiado la historia

Melgar antes del encuentro ante Alianza Lima realizó un pedido que no se llegó a concretar. Los arequipeños habían sugerido que para esta llave se utilice el VAR; sin embargo, esto no prosperó.

En el encuentro del último jueves, Melgar necesitó del VAR para que convaliden el gol de Christofer Gonzáles. Tras el remate del volante arequipeño, el balón chocó en el travesaño e ingresó.

Esta acción no fue vista por los árbitros del partido y el partido siguió su rumbo con total normalidad. Con ese tanto Melgar se hubiese puesto 3-1 arriba de Alianza Lima.

Christofer Gonzáles anotó un golazo en el Alianza Lima vs. Melgar. Sin embargo, el árbitro no se percató que el balón cruzó la linea de gol y no convalidó la anotación (Video: GOL Perú)