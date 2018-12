Alianza Lima vs. Melgar: técnico arequipeño habló sobre supuesto incidente con Jean Pierre Fuentes

A un día del Melgar vs. Alianza Lima, por las semifinales del Descentralizado 2018, Jean Pierre Fuentes, volante del cuadro arequipeño, fue dejado de lado por decisión técnica. Varios medios informaron que el jugador tuvo un fuerte altercado con Hernán Torres, quien negó alguna pelea con el jugador, asegurando que esto lo resolverá en la interna del grupo.

"Fuentes no está en la nómina para mañana ante Alianza, pero no es lo que se está hablando. Autorizo para que les hagan la pregunta a los jugadores, al gerente o al cuerpo médico y digan qué fue lo que dije y cómo me expresé a ver si es verdad lo que están hablando. Él (Fuentes) se disgustó por una situación que yo como técnico la tengo que manejar con mis jugadores, con códigos que puedo tener como entrenador y es algo que se maneja en la interna", declaró el técnico de Melgar.

El entrenador del conjunto arequipeño también confirmó que no hubo ninguna falta de respeto para Jean Pierre Fuentes. Esto debido a que se está difundiendo una información donde se asegura que Hernán Torres insultó a Aldair Fuentes y esto desencadenó un cortocircuito entre ambas partes.

Aldair Fuentes consiguió el esperado empate en Matute mediante una gran definición. (Video: Gol Perú)

"¿Que se haya llegado a la falta de respeto?, me extraña que haya ese tipo de expresiones. Si fue él (Fuentes), pienso que somos jugadores mayores y no niñitos. Son conjeturas que se hacen, de pronto por las circunstancias, pero no se molestó por lo que están diciendo, sino por otra cosa. Quería clarificar el tema, porque no es cierto y si quieren desestabilizarnos no van a poder. Pregúntenle al grupo a ver cómo están", concluyó el técnico de Melgar, que este jueves recibirá a Alianza Lima.